Peu de beau temps cette semaine en Indre-et-Loire

Et pas de chaleur.

Vous avez trouvé juillet un peu terne ? Le début du mois d’août va se faire sur la même tendance en Indre-et-Loire. Un temps souvent encombré de nuages avec des températures inférieures à ce qu’on pourrait attendre. Comme chaque dimanche sur Info Tours on vous fait le détail des prévisions jour par jour...

Lundi 02 : en début de journée le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies et dans l’après-midi on attend quelques averses. La même chose en soirée. Des précipitations qui resteront quand même limitées. Au réveil comptez 16° à Langeais, Joué-lès-Tours et Saint-Martin-le-Beau. Jusqu’à 23 pour Chambray-lès-Tours, Cormery et Monnaie.



Mardi 03 : la journée devrait se passer sans gouttes sur la tête, avec une alternance de passages nuageux et de périodes ensoleillées. Pas désagréable avec 14° pour Hommes le matin, 15 à Joué-lès-Tours. L’après-midi toujours un maximum de 23 pour Loches, Chinon et Fondettes.



Mercredi 04 : on attend une binne perturbation pluvieuse en matinée, puis alternance nuages-éclaircies-averses le reste du temps. 15° pour commencer la journée à La Riche, Amboise et Sorigny... L’après-midi 23 à Tours, Maillé et Semblançay.



Jeudi 05 : on commencera avec 15° à Nazelles-Négron comme à Ballan-Miré... Le ciel sera régulièrement dégagé mais l’après-midi ce sera autre chose, c’est-à-dire bien arrosé. 22° au maximum à Beaulieu-lès-Loches, St Avertin et Azay-le-Rideau.



Vendredi 06 : petit risque d’averses, et quand même des éclaircies. 16° le matin à Vouvray, 23 maximum pour Esvres.



Et le week-end ? Bien gris samedi, mitigé dimanche. Les températures resteront stables.