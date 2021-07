Des températures plutôt fraîches cette semaine en Indre-et-Loire

Et un temps correct.

On n’aura pas toujours l’impression d’être au mois de juillet ces prochains jours en Indre-et-Loire... Sans dire que le temps sera moisi ou frois, disons qu’il sera un peu en dessous des attentes pour la saison. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour dans le département...

Lundi 26 : la journée s’annonce assez mitigée avec un ciel régulièrement couvert, des éclaircies mais aussi un risque d’averses matin comme après-midi. Au réveil 18° attendus à Port-Boulet, Monnaie et Château-la-Vallière... Jusqu’à 26 à Benais, Joué-lès-Tours et Reignac.



Mardi 27 : le matin comptez 17° à Channay-sur-Lathan et Notre-Dame-d’Oé sous un ciel changeant, avec un peu de soleil mais un risque d’averses persistant. L’après-midi le temps sera identique et même carrément pluvieux dans la soirée. Au maximum on aura 24° à Tours, Maillé et Amboise.



Mercredi 28 : un temps sec toute la journée, avec alternance de nuages et d’éclaircies... 16° pour commencer la journée à Montlouis-sur-Loire, Azay-le-Rideau et Saint-Etienne-de-Chigny... 26° à Fondettes et à Loches au meilleur de la journée.



Jeudi 29 : le temps sera identique à celui de la veille avec des éclaircies régulières mais toujours des passages nuageux. 16° prévus le matin pour La Riche, Bléré ou Ste-Maure-de-Touraine, puis 23 à Chinon, Chambray et Dierre dans l’après-midi.



Vendredi 30 : le matin 14° sont annoncé à Saint-Avertin et Neuillé-Pont-Pierre avec des nuages et des éclaircies, la même tendance l’après-midi avec 23° maximum pour Saint-Pierre-des-Corps et Richelieu.



Et le week-end ? Le temps restera agréable avec des éclaircies, pas de pluie mais pas plus de 23-24° l’après-midi.