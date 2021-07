Une vraie semaine d’été en Indre-et-Loire (à un détail près)

Cela pourrait se gâter en fin de semaine.

Vous l’attendiez et la voici : la semaine qui cumule temps ensoleillé et températures chaudes sans être étouffantes. C’est donc parti pour une série de belles journée en Touraine et on vous détaille tout ça jour par jour dans notre point météo hebdomadaire sur Info Tours.

----------------

Lundi 19 : vous ne devriez pas voir de nuages de la journée, juste du ciel bleu et du soleil. Le matin on attend déjà 21° à Pont-de-Ruan, Montbazon et Saint-Cyr-sur-Loire, jusqu’à 31 pour Joué-lès-Tours l’après-midi, tout comme à Chenonceaux et Richelieu.



Mardi 20 : le temps sera identique à celui de la veille, donc ciel bleu azur et soleil omniprésent. En matinée, 19° annoncés pour Château-Renault, Saint-Genouph et Saint-Avertin puis un maximum de 30 pour Semblançay, Ballan-Miré, Montlouis et Reignac.

Mercredi 21 : toujours pas de trace de grisaille, et une fraîcheur matinale appréciable avec 18° pour Notre-Dame-d’Oé et Chanceaux-sur-Choisille, 19 pour Sainte-Maure-de-Touraine. On atteindra 29 à Tours sous le soleil de l’après-midi, la même chose à Chinon et au Petit-Pressigny.



Jeudi 22 : le matin comptez 18° en moyenne sur le département avec un ciel parfaitement dégagé. Il restera rempli de bleu l’après-midi avec de nouveau 30° dans l’agglo de Tours, à Langeais, Bourgueil et Sorigny.

Vendredi 23 : le temps devrait se gâter dans l’après-midi après une matinée idéale (19° en moyenne). D’abord de la grisaille, puis quelques averses, puis des averses orageuses en fin de journée. Les températures resteront élevées atteignant 28° à Amboise et Azay-le-Rideau.



Et le week-end ? La journée de samedi devrait encore être bien perturbée et arrosée tandis que le temps de dimanche sera plus clément malgré un ciel encombré de nuages. Les températures baisseront pour ne plus dépasser 25° l’après-midi.