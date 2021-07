Températures et heures de soleil en hausse pour la fin de semaine en Indre-et-Loire

Avant cela, certains feux d’artifice pourraient être arrosés.

C’est une semaine en deux temps qui se profile en Touraine : d’abord grise et pluvieuse puis plus ensoleillée même si pas encore bien estivale. Comme chaque semaine on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour sur Info Tours.

Lundi 12 : le temps s’annonce variable avec alternance nuages-éclaircies, quelques averses possibles.17° le matin pour Dierre et Luynes, 22 à Tours et Chinon l’après-midi.

Mardi 13 : Météo France envisage une journée bien couverte avec averses orageuses à partir de l’après-midi (éclaircies et rares averses le matin). Possible que ça mouille lors des feux d’artifice (mais rien de certain). Il fera 14° à Joué-lès-Tours le matin, 19 seulement pour Monnaie, Villandry et Bléré l’après-midi.

Mercredi 14 : cette fois les feux d’artifice de la Fête Nationale devraient se dérouler au sec mais la matinée s’annonce toute pluvieuse, temps plus clément dès le début d’après-midi avec le retour des éclaircies. 15° le matin à Mettray et Véretz, jusqu’à 22 pour Saint-Pierre-des-Corps, Loches et Sainte-Maure-de-Touraine.

Jeudi 15 : une journée agréable avec des éclaircies, maximum 24° à Langeais, Saint-Avertin et Reignac.

Vendredi 16 : les températures resteront stables atteignant maximum 24 à Tours, Sorigny et Château-Renault. Le soleil fera de belles apparitions toute la journée.

Et le week-end ? Très belle journée samedi, possiblement plus nuageuse dimanche. Le thermomètre atteindra au mieux 27°.