Début de semaine humide puis un super week-end en Touraine

Avec des températures en hausse.

Il va encore falloir supporter le temps changeant quelques jours en Indre-et-Loire mais ensuite on va profiter d’un ciel dégagé et ensoleillé comme on l’aime en cette saison, avec en prime des températures estivales sans être étouffantes. Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le résumé météo de ce qui vous attend dans le département...

---------------

Lundi 05 : une perturbation arrivée dans la nuit devrait encore nous donner de petites pluies en matinée au nord de la Loire tandis que le sud du département bénéficiera déjà d’un ciel avec alternance de nuages et d’éclaircies... Une tendance qui va se confirmer sur l’ensemble du territoire dans l’après-midi. Les températures resteront comparables à celles des derniers jours donc assez élevées dès le matin mais pas très chaudes l’après-midi. On débutera avec 17° à Semblançay, 18 à Mettray comme à Joué-lès-Tours et Reignac-sur-Indre. L’après-midi maximum 24 à Tours, Loches et Chinon.



Mardi 06 : le temps va rester sec toute la journée avec sans doute un ciel bien dégagé en matinée sur l’ouest du département, plutôt un temps variable le reste de la journée. Les éclaircies seront régulières. Pour le matin prévoyez 16° à Hommes, Druye et Montlouis-sur-Loire, pas plus de 22 à Amboise l’après-midi... La même chose pour Chambray-lès-Tours et Tauxigny.



Mercredi 07 : quelques averses possibles l’après-midi et en début de soirée mais des éclaircies envisageables à tout moment de la journée. On se réveillera avec 16° à Saint-Cyr-sur-Loire ainsi qu’à Descartes, 23° pour Château-Renault l’après-midi tout comme à Monnaie, Fondettes et Montbazon.

Jeudi 08 : probablement la journée la plus arrosée de la semaine avec averses pour la matinée et la soirée, bonne perturbation pluvieuse l’après-midi. Quelques éclaircies également annoncées. Il ne fera pas bien chaud : 22 maximum pour Chançay, Luynes et Avoine.



Vendredi 09 : le soleil sera encore un peu timide mais toute trace de perturbation aura disparu. La fraîcheur restera d’actualité avec 22° pour Saint-Pierre-des-Corps ainsi qu’à Monts pour le début du festival Midi Minuit par Terres du Son.



Et le week-end ? Un vrai temps d’été, très ensoleillé et plus chaud puisqu’on dépassera clairement les 25°.