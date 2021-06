Les températures ne vont (presque) pas remonter cette semaine en Touraine

Et il ne fera pas forcément beau.

On risque encore de se prendre de bonnes saucées dans les prochains jours en Indre-et-Loire… C’est en tout cas la conclusion que l’on tire des prévisions météo, même si le soleil fera parfois de très belles apparitions. Quand aux températures, elles ne seront clairement pas de saison : vous n’aurez pas besoin de votre ventilateur. Comme chaque dimanche, Info Tours vous propose un point sur ce qui vous attend dans le ciel ces prochains jours…

Lundi 28 : le temps sera plutôt calme avec des nuages, des éclaircies… et, éventuellement, un peu de pluie dans l’après-midi ainsi qu’en fin de journée. Au réveil on attend 14° à Villedômer, la même chose à Ferrière-Larçon, 15° à Joué-lès-Tours. Dans l’après-midi, un maximum de 20° pour Ballan-Miré, Monnaie et Chenonceaux.

Mardi 29 : de petites averses pourraient rythmer la matinée, et elles se renforceront dans l’après-midi. On nous parle même de risque d’orages dans la soirée… Le matin il fera seulement 13° à Langeais, 14 à La Ville-aux-Dames. L’après-midi, on ne dépassera même pas les 20° à Fondettes (19 annoncés), tout comme à Richelieu et Villeperdue.

Mercredi 30 : le mois de juin s’achèvera dans la fraîcheur avec 20° à Tours, Loches et Chinon au meilleur de la journée, sous un ciel changeant, régulièrement couvert, avec des éclaircies (sans doute assez belles le matin).

Jeudi 1er juillet : pour la venue du Tour de France en Indre-et-Loire, il faut s’attendre à une matinée sympathique avec des éclaircies… Mais de bonnes averses orageuses dans l’après-midi. Puis retour au calme le soir. Le thermomètre grimpera un peu pour atteindre 23° à Chanceaux-sur-Choisille et Pocé-sur-Cisse.

Vendredi 02 : probablement la plus belle journée de la semaine, avec un ciel presque entièrement dégagé, beaucoup de soleil et des températures en hausse… Comptez 24 l’après-midi pour Amboise, Luynes et Montbazon.

Et le week-end ? Samedi ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec 26° et des éclaircies… Le dimanche s’annonce plus frais (autour de 23°) mais toujours sympathique.