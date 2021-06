Cette semaine, l’Indre-et-Loire n’aura pas du tout un temps d’été

Même si ce ne sera pas catastrophique.

Le 21 juin c’est le jour le plus long de l’année, celui où on bascule officiellement dans l’été. Mais après une semaine très chaude, la Touraine va connaître un tout autre type de temps, plus proche de ce qu’on peut avoir fin avril par exemple. On vous donne le détail dans notre récapitulatif météo hebdomadaire sur Info Tours :

Lundi 21 : les quelques communes qui organisent des concerts en extérieur pour la Fête de la Musique (Tours, Chambray, St Av’) devront peut-être composer avec un ciel instable. Le temps sera variable toute la journée, avec des nuages, des éclaircies, possiblement de petites averses, peut-être des orages dans l’après-midi. Il fera bien doux le matin avec 16° pour Parçay-Meslay et Sainte-Maure-de-Touraine, l’après-midi pas plus de 22 pour Tours, Reignac et Chinon.

Mardi 22 : le temps s’annonce semblable à celui de la veille, potentiellement orageux, en tout cas un ciel régulièrement chargé même si le soleil aura de la place pour briller. C’est l’après-midi et le soir que ça pourrait gronder, gouttes envisageables en matinée avec 15° pour Joué-lès-Tours comme à Château-Renault, maximum 20 à Bourgueil, Notre-Dame-d’Oé et Chenonceaux.

Mercredi 23 : la grisaille dominera le matin, le soleil devrait apparaître en 2e partie de journée. Peut-être des averses l’après-midi, temps calme le soir pour regarder le 3e match des Bleus à l’Euro. On se réveillera avec 14 à La Membrolle-sur-Choisille et à Sorigny, pas plus de 20 à Charentilly et Beaulieu-lès-Loches, pareil à La Riche et Montlouis.

Jeudi 24 : temps plutôt agréable avec des nuages, des éclaircies, des nuages, des éclaircies… et jusqu’à 21° dans l’après-midi à Fondettes comme à Esvres.

Vendredi 25 : on pourrait avoir une journée en trois temps commençant par des éclaircies, se poursuivant par un ciel nuageux et s’achevant sous la pluie. Mais il fera un poil plus chaud avec 23° pour Saint-Genouph et Bléré.

Et le week-end ? On conservera un ciel régulièrement encombré, mais avec des éclaircies. Averses possibles samedi et températures stables, toujours autour des 23°.