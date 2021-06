On attend jusqu’à 35° cette semaine en Touraine

Mais pas de canicule.

Prévoyez de suffoquer en début de semaine : première offensive de l’été pour l’Indre-et-Loire, après un week-end déjà chaud. Le thermomètre va dépasser les 30° trois jours de suite avant de retomber assez nettement. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour…

Lundi 14 : facile de décrire cette journée, elle sera ensoleillée du matin au soir. Un beau ciel bleu sans nuages avec 21° dès le matin pour Joué-lès-Tours et Pont-de-Ruan, 32 à Tours l’après-midi, pareil à Chinon et Chenonceaux. Très peu de vent pour apporter de la fraîcheur.

Mardi 15 : on garde les mêmes températures que la veille l’après-midi c’est-à-dire 32° à Amboise, Saint-Avertin et Cinq-Mars-la-Pile… Autour de 33 dans le Chinonais. Sous un très beau soleil. Le matin on sera à 19° dans les rues de Langeais et Montbazon.

Mercredi 16 : la journée la plus chaude de la semaine puisqu’on nous promet 35° à Bléré et à Saint-Cyr-sur-Loire. Le temps pourrait virer à l’orage dans la soirée.

Jeudi 17 : on va perdre 10° par rapport à la veille, seulement 25 attendus à Nazelles-Négron et Savonnières. Le temps va complètement changer : couvert, pluvieux, orageux. Mais aussi des périodes ensoleillées.

Vendredi 18 : comme la veille, prévoyez une journée assez maussade et arrosée avec pas mal de grisaille, de la pluie voire des averses orageuses. Le thermomètre baissera encore pour ne plus dépasser 21° à La Ville-aux-Dames et Azay-le-Rideau.

Et le week-end ? Le retour d’un ciel plus clément, surtout samedi (belles éclaircies). Peut-être quelques gouttes pour la journée de dimanche. Les températures resteront légèrement au-dessus des 20°.