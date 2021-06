Une semaine remplie de soleil en Indre-et-Loire

Avec des températures assez élevées.

Si la largeur de votre sourire est liée à la dose de soleil qui remplit le ciel tourangeau vous devriez avoir le moral toute la semaine. Le département va bénéficier de 7 jours à l’ambiance estivale, à quelques nuages près. Comme chaque semaine sur Info Tours on vous propose le détail jour par jour à partir des prévisions de Météo France…

-------------------

Lundi 07 : en matinée on attend quelques nuages autour de Loches et Preuilly-sur-Claise, un beau soleil pour le reste du département. Il fera déjà 17° à Fondettes et Azay-sur-Cher, 18 à Sainte-Maure-de-Touraine. L’après-midi, des petits nuages pour tout le monde, une bonne salve d’éclaircies et un maximum de 25° pour Château-Renault, Bourgueil et Cigogné.

Mardi 08 : les nuages se montreront l’après-midi après une superbe matinée. Dans tous les cas le temps s’annonce agréable, largement ensoleillé. 16° le matin pour Saint-Pierre-des-Corps, Azay-le-Rideau et Montrésor. Jusqu’à 28 pour Restigné, la même chose à Joué-lès-Tours.

Mercredi 09 : ce coup-ci on n’attend aucun nuage en Touraine, toujours des températures bien douces dès le lever du jour avec 17 pour Amboise et Langeais… 30° l’après-midi à Tours et à Loches.

Jeudi 10 : on verra de nouveau passer des nuages l’après-midi, sans que ça empêche le soleil de briller. Et il fera un peu moins chaud, c’est-à-dire 27° à Montlouis-sur-Loire et Villandry.

Vendredi 11 : toujours un maximum de 27° l’après-midi pour Notre-Dame-d’Oé et Esvres-sur-Indre… Sous un franc soleil.

Et le week-end ? Ciel tout bleu, grand soleil et maximum 29°. Même la semaine d’après s’annonce parfaite.