Jusqu’à 29° pendant 2 jours puis temps incertain en Touraine

Et des températures en baisse.

On va encore profiter un peu du beau temps dans le département mais ne comptez pas sur une semaine aussi extra que le week-end qu’on vient de vivre. Comme chaque dimanche sur Info Tours on vous détaille le programme météo des 7 jours à venir sur notre territoire... Voici ce qui vous attend pour le dernier jour de mai et début juin...

Lundi 31 : tout beau tout bleu toute la journée du Nord-Touraine au Lochois en passant par l’agglo et le Chinonais... On attend 15° le matin à Druye, Sepmes et Saint-Martin-le-Beau... Jusqu’à 29 pour Loches l’après-midi, pareil à Tours et Azay-le-Rideau.



Mardi 01 : le même temps que la veille c’est-à-dire un ciel parfaitement dégagé, un soleil très généreux, en moyenne 15° le matin à Chinon et Château-Renault. Pour l’après-midi 29° à Sainte-Maure-de-Touraine, 28 à AMboise, Larçay et Notre-Dame-d’Oé.

Mercredi 02 : les températures matinales seront élevées avec 18° pour Joué-lès-Tours comme à Pocé-sur-Cisse. Le ciel sera déjà plus couvert que la veille, avec des éclaircies et un petit risque d’averses. Les pluies devraient se renforcer dans l’après-midi avec une tendance orageuse, 24° à Dierre et Villandry.



Jeudi 03 : journée calme, alternance de nuages et d’éclaircies. Les températures seront agréables, au-dessus des 20° mais moins chaudes qu’en début de semaine : 23 prévus à Montlouis-sur-Loire, pareil à Saint-Etienne-de-Chigny.



Vendredi 04 : oui le soleil va briller, mais attention au risque d’orages (et les pluies qui vont avec). On ne devrait pas dépasser 22° l’après-midi.



Et le week-end ? Assez incertain, possiblement orageux samedi, pluvieux dimanche. Le soleil pourrait quand même briller. Les températures seront stables.