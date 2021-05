Cette semaine, enfin du soleil en Indre-et-Loire

Surtout à partir de jeudi.

Marre de la pluie, de la grisaille et de la fraîcheur ? On va pouvoir souffler un peu ces prochains jours avec le retour d’un temps plus clément en Indre-et-Loire. Ce ne sera pas complètement ça en début de semaine mais ça va rapidement s’arranger. En gros chaque jour on ira vers le mieux... Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le détail de ce qui vous attend...

--------------------

Lundi 24 : pour ce jour de Pentecôte férié pour beaucoup de monde, on garde encore notre temps très instable voire désagréable. Le matin, quelques éclaircies avec risque d’averses mais l’après-midi ce sera plutôt des pluies parfois orageuses auxquelles il faut s’attendre. En début de journée comptez 12° à Verneuil-sur-Indre, Joué-lès-Tours et Charentilly, maximum 17 à La Ville-aux-Dames, Bourgueil et Civray-sur-Esve.



Mardi 25 : ce coup-ci pas d’eau, juste un temps partagé entre nuages et éclaircies. Le matin 9° à Pont-de-Ruan, 10 à Saint-Avertin. L’apès-midi 17 à Saint-Genouph comme à Genillé. 17 également pour Saint-Pierre-des-Corps.



Mercredi 26 : retour possible des averses, au coeur d’une journée variable mélangeant éclaircies et passages nuageux. Le matin 11° pour Loches et Saint-Cyr-sur-Loire, l’après-midi ça grimpe puisqu’on atteindre 20 à Tours, Amboise et Sorigny.



Jeudi 27 : hormis un petit risque d’averses envisageable au Nord-Est du département, journée agréable avec des éclaircies entre les nuages. On dépassera nettement les 20° l’après-midi, on sera sûrement autour de 22-23.



Vendredi 28 : de nouveau un maximum de 23° l’après-midi à Montlouis-sur-Loire ainsi qu’à Avoine, sous un beau soleil. Ciel tout bleu envisageable.



Et le week-end ? Lui aussi s’annonce très ensoleillé avec une bonne vingtaine de grés l’après-midi.