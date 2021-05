Pluie ou pas pluie pour la réouverture des terrasses en Touraine ?

Le temps s’annonce instable toute la semaine.

Mercredi 19 mai c’est la date choisie par le gouvernement pour autoriser bars et restaurants à rouvrir leurs terrasses. Le 19 mai, c’est une période de l’année où il fait souvent beau et bien doux. A quoi faut-il s’attendre cette fois-ci ? Voici la réponse dans notre point météo hebdomadaire sur Info Tours :

-----------------

Lundi 17 : la matinée s’annonce partagée entre nuages et éclaircies avec un petit risque d’averses, c’est-à-dire un temps similaire à celui du week-end. Les averses pourraient devenir plus vives dans l’après-midi, et le soleil moins présent. Au réveil on attend 12° à Fondettes comme à Esvres, l’après-midi 17 à Chinon, Amboise et Saint-Avertin.

Mardi 18 : on devrait commencer la journée avec un temps sec et un peu de ciel bleu, mais gardez en tête qu’il pourrait pleuvoir dans l’après-midi. Pour commencer on aura 9° à Neuvy-le-Roi, 10 à Saint-Martin-le-Beau. L’après-midi maximum 18° à Tours, Monnaie et Sorigny.

Mercredi 19 : si Météo France dit vrai, on pourrait bien réussir à passer entre les gouttes au moment de trinquer. Quelques averses annoncées le matin à l’heure du premier café, puis un ciel partagé entre nuages et éclaircies le reste du temps, y compris le soir (le couvre-feu passe à 21h). Il ne fera pas bien chaud mais pas si froid : le matin 9° à Bléré, 10 à Chambray-lès-Tours. L’après-midi 18 à La Ville-aux-Dames, la même chose à Azay-le-Rideau.

Jeudi 20 : le ciel devrait rester nuageux toute la journée, à priori sans pluie. 17° annoncés au maximum pour Joué-lès-Tours, Descartes et Noyant-de-Touraine.

Vendredi 21 : on ne dépassera toujours pas les 17-18° l’après-midi avec un temps sûrement variable, ponctuellement ensoleillé mais possiblement pluvieux.

Et le week-end ? Nuages, éclaircies, petit risque d’averses. Tout ça en alternance et en quantité variable. Peut-être même une bonne journée pluvieuse pour le lundi de Pentecôte. Le thermomètre dépassera à peine 15° l’après-midi.