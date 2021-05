En Touraine, pas de miracle météo pour le week-end de l’Ascension

Et même pour toute la semaine.

On espère que ça ira mieux pour la réouverture des terrasses le 19 mai… En attendant les jardins devraient en profiter un peu. Le temps s’annonce assez variable avec tendance maussade pour les prochains jours en Indre-et-Loire ce qui signifie que l’on devrait avoir une certaine dose d’humidité. Comme chaque dimanche Info Tours vous propose le détail des prévisions de Météo France dans le département…

Lundi 10 : quelques averses envisageables dans l’après-midi, le reste de la journée on oscillera entre éclaircies et passages nuageux. Le matin 13° à Amboise, Monnaie et Bourgueil. L’après-midi on attend 17 à Joué-lès-Tours, Mettray et Montrésor.

Mardi 11 : 10° et des éclaircies le matin pour Neuillé-Pont-Pierre, même température mais sous la pluie à Loches ou à Chinon. Le département devrait être coupé en deux par la Loire. L’après-midi, temps variable avec petites éclaircies et quelques averses sur l’ensemble du territoire. Jusqu’à 18° à Tours, à Bléré et à Richelieu.

Mercredi 12 : la pluie est attendue en petite quantité dans l’après-midi à la suite d’une matinée calme avec un peu de soleil. Le matin seulement 8° à Hommes, 9 à Montlouis-sur-Loire. Jusqu’à 17 pour Saint-Avertin, pareil à Sainte-Maure-de-Touraine et Preuilly-sur-Claise.

Jeudi 13 : en cette journée fériée, temps changeant avec petits bouts de soleil et un peu de pluie, la perturbation deviendra plus active en fin de journée. On attend tout de même 18° à Bléré, Druye et Langeais.

Vendredi 14 : si vous faites le pont et que vous restez en Touraine vous verrez le soleil se partager l’espace avec des nuages et vous risquez de vous faire arroser en sortant. Les températures resteront stables autour de 18° l’après-midi.

Et le week-end ? Toujours aussi incertain avec l’espoir d’une belle matinée dimanche mais un quota conséquent de nuages le reste du temps. Le thermomètre ne dépassera pas les 20° l’après-midi.