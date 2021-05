Du beau soleil et de bonnes pluies : une semaine changeante en Indre-et-Loire

Avec des températures stables.

Cette semaine on s’attendait à pas mal de pluie… Les prévisions ne se sont pas avérées exactes, à part vendredi on a à peine eu droit à quelques averses. Pour les jours qui arrivent, Météo France envisage de nouveau des passages de perturbations au-dessus de notre département, mais aussi des moments agréables. Voici le programme détaillé, comme on vous le propose chaque semaine sur Info Tours :

---------------

Lundi 03 : le ciel devrait se voiler en fin de journée, il restera dégagé le reste du temps. Donc plein soleil pour ce premier jour de déconfinement (fini les limites kilométriques pour se déplacer). Le matin vous aurez 7° à Chançay, Montlouis-sur-Loire et Restigné. L’après-midi 17° à Tours, Loches et Sorigny.

Mardi 04 : quelques éclaircies annoncées au nord de la Loire l’après-midi, le reste de la journée devrait se faire sous un ciel couvert avec de la pluie en matinée, et encore quelques précipitations en deuxième partie de journée. Le matin comptez 11° à Auzouer-en-Touraine, Cinq-Mars-la-Pile et Joué-lès-Tours. Pas plus de 15 à Mettray, Chinon et Draché.

Mercredi 05 : de nouveau une belle journée, malgré un ciel voilé ou partiellement nuageux. Le matin 6° à Bourgueil, 7 à Amboise et Beaumont-en-Véron. L’après-midi 15 à Esvres, Tours et Monnaie.

Jeudi 06 : à priori temps gris et pluvieux toute la journée. Températures néanmoins douces atteignant 17° à Bléré et Ballan-Miré.

Vendredi 07 : temps couvert le matin, averses possibles l’après-midi mais également quelques éclaircies. On attend autour de 16° l’après-midi à Villandry comme à Loches.

Et le week-end ? Il devrait faire beau samedi mais moins dimanche (si ça se confirme). Météo France annonce par ailleurs des températures en hausse au-dessus des 20°.