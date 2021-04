Cette semaine, 3 jours de beau temps et 4 jours de pluie en Indre-et-Loire

Ça se dégrade à partir de jeudi.

C’est une semaine à cheval sur avril et mai et coupée en deux qui nous attend en Indre-et-Loire. On va la commencer avec un ciel souvent ensoleillé et des températures agréables puis attendez-vous à un enchaînement de perturbations. Comme chaque dimanche sur Info Tours voici le programme jour par jour dans le département…

Lundi 26 : comme ce dimanche le ciel sera ensoleillé mais voilé au nord de la Loire le matin, partagé entre nuages et éclaircies au sud du fleuve. Vous aurez 10° à Château-Renault, 11 à Druye, 12 à Cormery. L’après-midi, toujours ce ciel voilé, cette fois sur l’ensemble du territoire. On dépassera les 20° partout : jusqu’à 22 à Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Branchs.

Mardi 27 : quelques nuages pourraient traîner sur le Sud-Touraine dans l’après-midi, en dehors de ça ciel bleu et beau soleil pour l’ensemble du département avec à peine 9° le matin pour Véretz, Langeais ou Loches. L’après-midi 20° à Chinon, La Riche et Amboise.

Mercredi 28 : quelques nuages attendus dès le matin au Sud-Est du département, ciel dégagé ailleurs. Dans l’après-midi, seul l’ouest de la Touraine devrait encore avoir droit à un ciel tout bleu, temps agréable mais plus couvert ailleurs. On se réveillera avec 8° à Saint-Cyr-sur-Loire, 10 à Montrésor. Températures en baisse l’après-midi : 17° à Tours ou Neuvy-le-Roi.

Jeudi 29 : des éclaircies dans la matinée puis l’arrivée de la première perturbation pluvieuse de la semaine sur l’ensemble du département. Elle nous arrosera jusqu’en soirée avec des températures qui ne dépasseront pas 17° à Joué-lès-Tours ou Monnaie.

Vendredi 30 : retour d’éclaircies mais temps toujours variable, avec quelques averses annoncées. Les températures resteront stables avec 18° l’après-midi à Luynes et à Bléré.

Et le week-end ? Clairement pluvieux. Samedi comme dimanche. Matin comme après-midi. Mais pas froid : jusuq’à 18° annoncés.