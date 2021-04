Ce n’est pas cette semaine qu’il va pleuvoir en Touraine (à quelques averses près)

Le soleil va régulièrement briller.

Ce sont 7 jours printaniers qui nous attendent en Indre-et-Loire… Le soleil va faire de belles apparitions même s’il ne faut pas forcément vous attendre à un ciel complètement bleu. En tout cas les averses annoncées seront rares et courtes. Comme chaque dimanche sur Info Tours voici le point sur ce qui vous attend jour par jour dans le département…

Lundi 19 : la matinée commencera avec un ciel parfaitement dégagé, 6° à Château-Renault, 7 à Chanceaux-sur-Choisille. Un peu plus de nuages l’après-midi mais toujours un temps agréable. 18° à Rochecorbon, Neuillé-Pont-Pierre et Azay-le-Rideau.

Mardi 20 : un petit degré de plus que la veille c’est-à-dire un maximum de 19 pour Nazelles-Négron, Cinq-Mars-la-Pile et Cormery. Le matin 6 à Bourgueil, 7 à Joué-lès-Tours. Et dans le ciel ? Alternance de nuages et d’éclaircies.

Mercredi 21 : on garde le même scénario c’est-à-dire un soleil régulièrement présent, peut-être quelques gouttes en fin de journée pour jouer la différence. L’après-midi 19° à Tours, Loches et Amboise.

Jeudi 22 : les nuages sont uniquement annoncés l’après-midi (sans empêcher le soleil de se montrer de façon fréquente). Les températures seront un poil moins douces mais il faudra vraiment se balader avec un thermomètre pour le ressentir : 18° à Pont-de-Ruan, Joué-lès-Tours et Langeais.

Vendredi 23 : si ça se confirme ce sera une journée sans grisaille, juste bleue. 20° l’après-midi pour Chinon et La Riche.

Et le week-end ? Mitigé samedi avec éventuellement quelques pluies, plutôt ensoleillé dimanche. Maximum 17° l’après-midi.