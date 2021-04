Impôt sur le revenu 2021 : un tuto pour tout comprendre en Touraine

Et notamment quand il faut faire votre déclaration.

C’est la saison ! Au printemps on déclare ses revenus pour actualiser son taux de prélèvement à la source… L’Indre-et-Loire compte un peu plus de 355 000 foyers fiscaux pour 600 000 habitants, 44% d’entre eux ne sont pas soumis à l’impôt le revenu. L’Etat ne saisit aucune partie de leur rémunération. Cela représente 157 542 foyers (des personnes seules, des couples, des familles…).

En Touraine, l’impôt sur le revenu rapporte 526 millions d’€, 5 193 000€ pour l’impôt sur la fortune immobilière payé par 626 foyers fiscaux.

Cette année encore, la déclaration en ligne est à privilégier parce que c’est plus simple et qu’on a plus de temps pour s’en occuper. Près de 211 000 foyers fiscaux du département ont opté pour cette solution en 2020, un chiffre qui progresse d’année en année et qui atteint désormais 60% de la population tourangelle. Un peu plus d’un foyer sur 4 utilise par ailleurs la déclaration automatique, c’est-à-dire un document rempli en ligne où il n’y a aucune modification à faire car sa situation personnelle n’a pas évolué. En gros vous avez déclaré vos revenus en à peine 3 minutes, et on n’en parle plus jusqu’à l’année prochaine.

Si vous faites le choix d’une déclaration papier et que vous résidez en Indre-et-Loire, il faut la renvoyer avant le 20 mai à minuit (distribution en cours, prévue jusqu’à la fin avril). Par Internet vous avez jusqu’au 1er juin.

Qui dit nouvelle déclaration de revenus dit aussi changements… Et dans ce domaine la pandémie de Covid-19 a entraîné quelques modifications. Voici ce qu’il faut retenir :

Le parcours déclaratif fiscalo-social est unifié (fusion des déclarations sociale et fiscale) : les travailleurs indépendants n’auront plus à souscrire de déclaration spécifique pour déclarer leurs revenus à l’URSSAF ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Les informations nécessaires seront déclarées en ligne à la DGFiP, puis transmises automatiquement à l’URSSAF ou à la CGSS

Prise en compte de la situation contemporaine du contribuable : les enfants nés ou adoptés en 2020 et déclarés avant la fin du mois de février 2021 sont pris en compte automatiquement dans la composition du foyer fiscal

Déplacement sur l’imprimé principal 2042 des rubriques relatives aux dons aux œuvres les plus fréquemment utilisées pour éviter aux usagers de devoir recourir à un imprimé annexe.

Frais de télétravail exonérés : les allocations versées par l’employeur au titre du télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 550 euros pour l’année

Heures supplémentaires défiscalisées : ces rémunérations sont exonérées dans la limite annuelle de 5 000 euros (relevée à 7 500 euros si les heures ont été effectuées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020)

Prime Covid exonérée à hauteur de 1 500 euros

Dons aux associations : réduction d’impôt de 75% pour les dons aux associations venant en aide aux personnes en difficulté

Dans tous les cas, si vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration il faut appeler le 0 809 401 401 (service gratuit, non surtaxé, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h). Vous pouvez également demander à ce qu’on vous rappelle pour un soutien depuis le site www.impots.gouv.fr.