Cette semaine du soleil et nouvelle menace du gel en Indre-et-Loire

Avant un redoux pour le week-end.

A nouveau du stress pour les professionnels de la terre… Alors qu’une partie des récoltes de fruits a été décimée par les températures négatives de la semaine dernière, il faut de nouveau s’attendre à des valeurs négatives en début de journée dès ce lundi. Même si l’épisode devrait être de plus faible ampleur. Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le détail de ce qui vous attend jour par jour…

Lundi 12 : -1° annoncés du côté d’Amboise, 0 à Chinon et Saint-Avertin… Voilà à quoi devraient ressembler les premières heures de cette journée ensoleillée, avec un ciel parfaitement dégagé le matin puis partiellement couvert l’après-midi. Les températures seront alors de 13° à Druye, Pocé-sur-Cisse et Beaulieu-lès-Loches.

Mardi 13 : le scénario de la veille se répètera avec -1 attendus au minimum à Sepmes, Saint-Nicolas-de-Bourgueil ou Chenonceaux… 0 dans l’agglo tourangelle. Le ciel sera complètement bleu en matinée, puis variable avec éclaircies l’après-midi. Le thermomètre atteindra maximum 14° à Saint-Cyr-sur-Loire, Avoine et Tauxigny.

Mercredi 14 : on peut espérer des températures matinales positives mais on restera proche de la barre des 0°… 1 prévu pour Saint-Pierre-des-Corps et Cinq-Mars-la-Pile. A priori pas de nuages dans le ciel, y compris l’après-midi. Comptez maximum 13° à Genillé, Neuillé-Pont-Pierre et Parçay-Meslay.

Jeudi 15 : cette fois Météo France nous garantit des valeurs positives pour tout le département au moment du lever du soleil, avec 2° à Montlouis-sur-Loire, la même chose à Hommes. Le soleil s’annonce généreux ce qui permettra au thermomètre d’atteindre 14° à Cormery, Joué-lès-Tours, et Monnaie.

Vendredi 16 : quelques nuages de passage l’après-midi, autour de 3° le matin à Château-Renault ou Chambray-lès-Tours, jusqu’à 16 pour Sorigny.

Et le week-end ? Variable avec éclaircies, jusqu’à 18° dimanche mais à peine 4-5 le matin.