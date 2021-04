Reconfinement anti-Covid : quelles conséquences à Joué-lès-Tours ?

Certains services sont adaptés.

Pour tout le mois d'avril au moins, l'Indre-et-Loire subit des restrictions sanitaires assimilables à un confinement pour ralentir l'épidémie de coronavirus. Cela a des conséquences sur l'organisation habituelle de nos vies et en particulier avec les enfants forcant les communes à s'organiser.



A Joué-lès-Tours, les écoles maternelles et élémentaires seront fermées toute la semaine pour respecter la consigne de l'Etat, l'enseignement se fera en distanciel. Seuls les enfants des personnels prioritaires (2 parents soignants et /ou forces de sécurité) auront la possibilité d'être accueillis sur deux groupes scolaires :



- Maternelle et élémentaire M.CURIE, Rue du Comte de Mons pour les élèves des écoles Curie, République, Morier, Alouette.

- Maternelle et élémentaire Blotterie, Rue des Hirondelles pour les élèves des écoles Blotterie, Mignonne, Rotière-Langevin, Maisons Neuves, Vallée Violette.



Les services périscolaires et de restauration seront assurés normalement. Le transport scolaire ne fonctionnera pas.



La mairie précise que pour le mercredi 7 avril, seuls les enfants (3-11ans) des personnels prioritaires pourront être accueillis et uniquement au centre de loisirs de la Borde, Route de Monts. Les bus de liaison ne fonctionneront pas, l'accueil sera assuré de 7h30 à 18h30. Attention : une inscription est nécessaire au 02.47.39.70.83 ou au 02.47.39.70.88 ou au mail [email protected]



Les crèches et halte-garderies municipales seront fermées et seuls les enfants des personnels prioritaires pourront être accueillis chez une assistante maternelle de la crèche familiale (ces dernières ayant l'autorisation de poursuivre leur activité). Les familles ont été contactées en amont mais au besoin elles peuvent appeler le 02.47.73.67.30 ou au mail [email protected]



Du mardi 12 avril au vendredi 23 avril on sera en période de vacances scolaires (alors qu'elles devaient au départ commencer le 26 avril). Pour Joué-lès-Tours, seul le centre de loisirs de la Borde sera ouvert mais uniquement pour les enfants (3-11ans) des personnels prioritaires. Les bus de liaison ne fonctionneront pas, l'accueil sera assuré de 7h30 à 18h30. Là aussi une inscription est nécessaire au 02.47.39.70.83.ou au 02.47.39.70.88 mail [email protected]



Les autres réservations faites en centre de loisirs pour la période printanière sont annulées et non transférables.



Lundi 26 avril Reprise en présentiel des écoles maternelles et élémentaires. Les élèves de collèges et lycées poursuivront leurs cours à distance.