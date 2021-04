Semaine agréable en Touraine... mais attention aux gelées

Les températures matinales seront basses.

Alors que nous réserve la météo de cette semaine confinée en Indre-et-Loire ? On l’a vu pendant le week-end, c’en est fini des températures estivales dans le département. Cependant on ne sera pas si mal avec les valeurs de saison annoncées l’après-midi. En fait c’est surtout le matin que ça va piquer... Comme chaque dimanche, voici le détail jour par jour sur Info Tours...

------------------

Lundi 5 : ce sera l’une des journées les moins agréables de la semaine, c’est-à-dire qu’après une matinée au temps correct (alternance de nuages et éclaircies) succédera un après-midi tout gris avec quelques pluies. Pour le matin vous aurez 4° à Lignières-de-Touraine, 5 à Pocé-sur-Cisse et Notre-Dame-d’Oé. Dans l’après-midi on ne dépassera pas 10° à Saint-Avertin comme à Loches.



Mardi 6 : le ciel matinal sera complètement dégagé avec des températures très basses, de quoi faire craindre le gel dans les vignobles et les vergers. Les professionnels sont déjà en alerte pour que les bourgeons survivent à cet épisode. Concrètement il devrait faire -1 à Montlouis-sur-Loire, Chinon et Saint-Nicolas-de-Bourgueil... 11° à Tours et Sorigny pour l’après-midi, avec un ciel légèrement plus nuageux mais toujours lumineux.

Mercredi 7 : nouveau risque de gelées au réveil avec -1 à Vouvray, Amboise et Panzoult... Le ciel sera tout de même moins dégagé que la veille. L’après-midi, prévoyez des éclaircies et un maximum de 13° pour Hommes, Joué-lès-Tours et Reugny.



Jeudi 8 : on se réveillera sous le soleil et avec 0° dans les rues d’Azay-le-Rideau ou Véretz... -1 du côté de Montrésor. Changement assez radical dans l’après-midi puisque le soleil nous permettra d’atteindre 17° à Saint-Cyr-sur-Loire ou encore à Preuilly-sur-Claise.

Vendredi 9 : températures positives garanties le matin, autour de 4-5° avec un temps qui nous proposera un mélange nuages/éclaircies. Autour de 15° l’après-midi avec de belles périodes de soleil.



Et le week-end ? A priori plutôt agréable et ensoleillé, peut-être pluvieux samedi au sud de la Loire. Au meilleur de la journée les températures ne dépasseront pas 12° samedi et 15 dimanche.