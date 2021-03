24° pendant 3 jours puis 12° ce week-end : le grand écart des températures en Indre-et-Loire

Mais beaucoup de soleil.

A en croire Météo France c’est une semaine assez étrange qui s’annonce en Indre-et-Loire avec trois premières journées pratiquement estivales puis un brusque changement de masse d’air qui va faire dégringoler le thermomètre divisant pratiquement les températures maximales par 2 en quelques jours. Tout ça sans empêcher le soleil de briller. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour…

Lundi 29 : au lever du jour attendez-vous à un ciel dégagé avec 9° pour Château-la-Vallière, Saint-Cyr-sur-Loire et Azay-sur-Cher. L’après-midi le temps sera tout aussi idyllique avec un maximum de 24° à Tours, Loches et Chinon.

Mardi 30 : pas plus de nuages que la veille dans le ciel tourangeau. Juste un beau ciel bleu et des températures très douces dès le réveil : 14° pour Fondettes, Saint-Avertin, Avoine et Sorigny. L’après-midi – grâce au soleil – 24° envisagés à Esvres, Amboise, Rochecorbon ou encore Azay-le-Rideau.

Mercredi 31 : encore 14-15° attendus le matin à Bléré, Langeais et Chambray-lès-Tours. Soleil généreux annoncé, et la même chose l’après-midi. Vous aurez 24° à Joué-lès-Tours et Charnizay.

Jeudi 1er : le début du changement de temps… Au niveau du soleil, rien à signaler. Il va briller, et pas qu’un peu. En revanche il ne fera plus que 7° le matin à Ballan-Miré comme à Vouvray, on tournera autour de 20° l’après-midi à Pont-de-Ruan et Sainte-Maure-de-Touraine.

Vendredi 2 : quelques passages nuageux envisageables sur le nord du département, sinon grand soleil pour débuter le long week-end de Pâques. Les températures poursuivront leur baisse avec 16° annoncés l’après-midi.

Et le week-end ? Toujours aussi bleu et ensoleillé mais nettement plus frais avec 12-13° attendus l’après-midi… La pluie pourrait faire son retour pour le lundi férié.