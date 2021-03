Cette semaine, du soleil et jusqu’à 19° en Touraine

Mais pas tous les jours.

On ne se laisse pas impressionner par la grisaille du dimanche soir et on patiente jusqu’à l’arrivée des jours meilleurs et – au passage – de l’heure d’été. Dans les prochains jours ça va sentir plutôt bon sur le plan météorologique en Indre-et-Loire. On vous fait un résumé de ce qui vous attend comme chaque semaine sur Info Tours :

Lundi 22 : une alternance de nuages et d’éclaircies dans la journée puis un ciel bien dégagé en fin d’après-midi… Déjà une belle promesse pour commencer cette semaine. Précisons qu’il faudra se couvrir en matinée avec 4° pour Saint-Paterne-Racan, Château-la-Vallière et Larçay… Dans l’après-midi 14° pour Joué-lès-Tours, Avoine et Château-Renault.

Mardi 23 : du ciel bleu, du soleil… et basta ! Le matin 7° pour Amboise, Saint-Cyr-sur-Loire et Sainte-Maure-de-Touraine. 18 à Tours l’après-midi !

Mercredi 24 : peut-être un petit voile nuageux sur le nord-ouest du département. Rien d’autre à signaler à part du soleil. Le matin 8° à Loches et Savonnières, l’après-midi 14 à Saint-Avertin et Vouvray.

Jeudi 25 : il en fallait bien une… Journée plus nuageuse avec quelques averses… le matin. Eclaircies annoncées au fil de la journée. Comme la veille on ne dépassera pas 15° à Bourgueil et Chenonceaux.

Vendredi 26 : domination nuageuse, petites averses dans l’après-midi, maximum 13° à Langeais.

Et le week-end ? En deux temps : gris samedi, bleu-roi avec nuages décoratifs dimanche (et 19° affichés sur le thermomètre, soit un de plus que la veille).