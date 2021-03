En attendant le printemps, une semaine bien mitigée en Touraine

Et plutôt fraîche, aussi.

L’hiver touche tranquillement à sa fin et il va encore nous faire sentir sa présence dans les prochains jours avec des températures plutôt frisquettes… Pour sa part le ciel restera assez mitigé, le soleil fera régulièrement des apparitions mais pourrait aussi se laisser fréquemment supplanté par la pluie. Voici maintenant – comme chaque semaine sur Info Tours – le détail de ce qui vous attend en Indre-et-Loire :

Lundi 15 : on devrait se réveiller avec un ciel uniformément gris, duquel tomberont quelques gouttes. Dans l’après-midi ces averses seront plutôt rares et ce sera le retour des éclaircies. Temps sec en soirée, toujours avec quelques coins de ciel bleu. Prévoyez 9° au réveil à Montrésor comme à Chenonceaux et Joué-lès-Tours puis un maximum de 13 à Saint-Cyr-sur-Loire, Pocé-sur-Cisse et Tauxigny.

Mardi 16 : si le soleil se montre ce sera plutôt en fin de journée, à en croire les prévisions de Météo France. Le reste du temps surtout de la grisaille, mais cette fois pas d’eau. On commencera la journée avec 9° à Vouvray et Savonnières, 10 à Chouzé-sur-Loire. L’après-midi 12° prévus à Notre-Dame-d’Oé, Sainte-Maure-de-Touraine et Beaulieu-lès-Loches.

Mercredi 17 : une journée sans doute assez agréable, sans pluie et avec des éclaircies régulières. 8° annoncés au lever du jour à Amboise et Montbazon, pas plus de 9 à Tours et Chinon au meilleur de l’après-midi. Le rafraîchissement sera amorcé…

Jeudi 18 : la baisse des températures se confirme et se ressentira surtout le matin où vous aurez 4° à Fondettes comme à Cormery, avec un ciel assez lumineux. L’après-midi devrait être bien arrosé, et on attend maximum 7° à Luynes.

Vendredi 19 : cette fois seulement 2° le matin, et un risque d’averses qui planera au-dessus du département, sans être trop oppressant puisqu’elles seront ponctuelles et courtes. Seulement 6° l’après-midi à Saint-Roch et Avoine.

Et le week-end ? Pour le premier jour du printemps samedi quelques flocons ne sont pas à exclure dans la campagne tourangelle. Pas de quoi faire un grand manteau blanc, mais juste nous rappeler que le thermomètre sera proche de 0 en matinée. Globalement ce seront deux journées assez mitigées et humides, malgré quelques trouées ensoleillées. On aura du mal à dépasser 7-8° l’après-midi.