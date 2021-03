La pluie bientôt de retour en Indre-et-Loire (à partir de jeudi)

Les températures seront encore un peu fraîches.

C’est une semaine en deux temps qui s’annonce pour le département : d’abord des journées très ensoleillées puis un ciel bien plus variable avec taux d’humidité conséquent. Pendant ce temps les températures resteront fraîches mais pas trop éloignées des normales de saison. Comme chaque semaine sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour en Touraine…

Lundi 8 : une journée sans nuages selon Météo France, probablement la seule de la semaine. Ce ciel dégagé aura pour conséquence de faire descendre le thermomètre assez bas… Il affichera 2° en matinée à Joué-lès-Tours, Noizay et Sennevières. L’après-midi : 11° à Monnaie, Chinon et Saint-Pierre-des-Corps.

Mardi 9 : alternance de nuages et d’éclaircies le matin comme l’après-midi, possiblement un ciel bien dégagé en soirée au sud de la Loire. Les températures seront légèrement plus élevées le matin avec 3° pour Langeais, 4 à Tours et Amboise. 13° maximum pour Parçay-Meslay, Azay-le-Rideau et Tauxigny.

Mercredi 10 : cette fois plutôt un soleil voilé dans le département, donc temps agréable mais pas forcément aussi lumineux que lundi. D’abord 5° prévus à Candes-Saint-Martin, 6 à Saint-Avertin. Jusqu’à 13° à Fondettes et 14 pour Beaumont-en-Véron.

Jeudi 11 : c’est le moment où on change complètement de registre au-dessus de nos têtes… Nuages et pluies annoncés toute la journée. Du coup douceur dès le lever du jour avec 10° pour Ballan-Miré, 11 à Bourgueil. Peu de différence néanmoins avec les valeurs de l’après-midi : 12 pour Loches comme à Vouvray.

Vendredi 12 : moins d’eau et plus d’éclaircies mais encore un risque d’averses au cours d’une journée au ciel changeant. Maximum 13° à Neuillé-Pont-Pierre et Azay-sur-Cher.

Et le week-end ? La journée de samedi sera plus arrosée que celle de dimanche où le soleil devrait briller un peu. Les températures resteront stables.