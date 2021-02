18° lundi aprem’, 0 dimanche matin : grand écart cette semaine en Indre-et-Loire

Et pas mal de soleil.

Les 7 jours qui s’annoncent vont nous en faire voir de toutes les couleurs cette semaine en Indre-et-Loire avec plus de soleil que de grisaille, quelques gouttes mais surtout des températures assez variées. D’abord très douces puis plus hivernales. Voici le détail de vos premiers jours de mars comme on vous le propose chaque dimanche sur Info Tours :

Lundi 01 : assurément la journée la plus chaude de la semaine puisque Météo France nous annonce un thermomètre pouvant atteindre 18° l’après-midi à La Riche, Saint-Avertin, Bléré et Sorigny. Il faudra tout de même se couvrir le matin car seulement 4 petits degrés pour Marigny-Marmande et Langeais, 5 à Joué-lès-Tours. Le ciel sera dégagé en début de journée, et toujours aussi bleu l’après-midi.

Mardi 02 : quelques brumes matinales, quelques nuages l’après-midi. Toujours beaucoup de soleil dans le département avec – au réveil – 9° pour Chenonceaux et Fondettes… 10° à Loches. On aura 16 à Chinon l’après-midi, 17 à Tours. Largement au-dessus des normales de saison, même à trois petites semaines du printemps officiel.

Mercredi 03 : un ciel partagé entre nuages et éclaircies sauf pour le Lochois qui devrait profiter d’un temps très ensoleillé, peut-être quelques incartades pluvieuses sur l’ouest du département. Le thermomètre nous offrira encore des températures très agréables autour de 10° en matinée à Dierre et Berthenay, jusqu’à 15 pour Avoine, Parçay-Meslay et Tauxigny.

Jeudi 04 : cette fois prévoyez un temps variable avec de petites averses mais toujours des éclaircies. Les températures baisseront pour ne plus dépasser 12° à Saint-Pierre-des-Corps et Azay-le-Rideau.

Vendredi 05 : encore un temps instable, parfois perturbé (donc arrosé) mais toujours l’espoir d’apercevoir régulièrement le soleil. Cette fois on ne dépassera plus les 10° l’après-midi on sera plutôt à 7-8.

Et le week-end ? Sec avec éclaircies mais frais puisqu’on aura 3° samedi matin et 0 le lendemain. Pas plus de 7-8 l’après-midi.