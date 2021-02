A part lundi, du soleil toute la semaine en Indre-et-Loire

Et des températures élevées.

C’est le moment de prévoir des balades à l’air libre s’il y a des vacances dans l’air du côté de chez vous. A une exception près la dernière semaine de ce mois de février 2021 s’annonce particulièrement agréable en Indre-et-Loire. Comme chaque semaine, on fait le point sur les prévisions de Météo France jour par jour…

-------------------

Lundi 22 : c’est donc la journée la plus moche de la semaine avec un ciel couvert le matin, et quelques pluies. Ça restera nuageux dans l’après-midi avant de s’illuminer en fin de journée. On pourrait avoir quelques éclaircies avant le coucher du soleil. Le matin comptez 9° pour Monnaie, Dierre et Druye. 11 à Sepmes. L’après-midi 15 à La Tour-Saint-Gelin, 16 à Tours.

Mardi 23 : le début d’une série de belles journées… Le matin 11° à Joué-lès-Tours, 12 à Pocé-sur-Cisse. Le ciel sera variable, avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Même chose l’après-midi avec jusqu’à 17° pour Loches et Saint-Cyr-sur-Loire.

Mercredi 24 : quelques nuages devraient cacher le soleil de façon ponctuelle sur l’ouest du département. A part ça, grand ciel bleu, beau soleil. 13° dès le matin à Saint-Pierre-des-Corps et L’Île Bouchard, l’après-midi on atteindra 18 à La Membrolle-sur-Choisille.

Jeudi 25 : le matin, le Bourgueillois pourrait voir plus de nuages que le reste du département qui profitera d’un grand soleil. En fin d’après-midi, quelques nuages pour toute la Touraine mais toujours des éclaircies. Il fera moins chaud mais toujours très doux avec 15° pour Saint-Avertin, Chanceaux-sur-Choisille, Amboise et Avoine.

Vendredi 26 : fraîcheur le matin… Enfin, tout est relatif : 7° à Langeais et à Montrésor. Un temps d’abord ensoleillé, puis partiellement couvert l’après-midi. Maximum 14° à Sorigny.

Et le week-end ? Prévoyez du brouillard le matin puis un grand soleil l’après-midi. Les températures resteront agréables mais plus fraîches que celles observées ce week-end, c’est-à-dire autour de 14-15°.