Plutôt beau et doux cette semaine en Touraine (sauf jeudi, ce sera tout pourri)

Les températures vont remonter.

Marre du froid ? On a ce qu’il faut copyright Météo France pour les prochains jours en Indre-et-Loire avec une semaine beaucoup plus douce et, en prime, souvent ensoleillée. Comme chaque dimanche voici les détails de ce qui vous attend jour par jour…

Lundi 15 : dès le lever du jour il fera aussi chaud que ce dimanche après-midi soit 6° à Neuillé-le-Lierre, 5° à Sepmes. Le ciel sera voilé avec un soleil discret mais présent, sauf peut-être dans le Nord-Ouest du département. Ce sera également comme ça l’après-midi avec des températures qui évolueront peu : 7° à Pocé-sur-Cisse et Rillé 8 à Joué-lès-Tours et Berthenay.

Mardi 16 : cette fois il va vraiment faire très doux puisqu’on attend 13° à Tours l’après-midi, pareil pour Rigny-Ussé… 14 dans le Lochois. Le matin le temps sera partagé entre nuages et éclaircies (7° à Auzouer-en-Touraine et Marigny-Marmande, 8 à Mettray et Villandry), c’est aussi ce qu’on nous promet en deuxième partie de journée avec possiblement un peu de pluie sur l’ouest mais ça ne devrait pas durer.

Mercredi 17 : toujours un ciel changeant, et finalement pas si désagréable. Des éclaircies régulières et des nuages. Les températures seront presque les mêmes le matin et l’après-midi, c’est-à-dire comprises entre 10 et 12° à Ballan-Miré, Larçay et Descartes.

Jeudi 18 : il fallait bien une ombre au tableau pour la semaine et la voici… Journée grise, pluvieuse. En soirée ça devrait se calmer avec le retour de quelques éclaircies mais un risque d’averses qui subsistera. Les températures seront comparables à celle de la veille avec un maximum de 11° pour Sorigny et Saint-Avertin.

Vendredi 19 : encore quelques averses possibles mais sinon un temps sec avec des éclaircies fréquentes. Les températures repartiront sur une pente ascendante pour atteindre 13° dans le Chinonais et le Bourgueillois.

Et le week-end ? Ensoleillé… et pas qu’un peu. A priori grand beau temps les deux jours et jusqu’à 17° l’après-midi. Comment ça on ne pourra pas en profiter pour boire un coup en terrasse ? SCANDALE !