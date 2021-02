Aucun transport scolaire Rémi ce vendredi matin en Indre-et-Loire

A cause de la météo.

On vous l'annonçait dans la StorieTouraine en milieu d'après-midi : Météo France place l'Indre-et-Loire en vigilance orange pour risque de pluies verglaçantes car il va faire très froid la nuit prochaine, au moment du passage d'une perturbation. Il faut s'attendre à des températures descendant jusqu'à -4° sur le département. Le sud (Chinon, Richelieu...) sera touché d'abord, puis l'ensemble du territoire. L'épisode va commencer vers minuit pour se prolonger jusqu'en matinée.

La préfecture conseille de rester prudents si vous devez circuler. Tours Métropole annonce qu'une équipe de nuit va traiter les routes pour qu'elles ne soient pas glissantes au moment de partir au travail ce 12 février au matin. Une équipe de jour prendra le relais si nécessaire dès 7h. Les axes principaux, les plus empruntés, seront salés en priorité.

Par ailleurs, après avoir annulé tous les transports scolaires sur le Val d'Amboise, la communauté de communes Gâtine-Choisille et la région de Château-Renault, la région Centre-Val de Loire annonce la suspension de l'ensemble des lignes scolaires Rémi tourangelles ce vendredi. Les établissements scolaires restent néanmoins ouverts pour les élèves qui peuvent se déplacer (à pied, en voiture...). Une décision similaire pour l'Eure-et-Loir, l'Indre et le Loiret, départements également impactés par ce nouvel épisode météo. Mais la région indique que si possible les cars reprendront la route pour les trajets retour dans l'après-midi.

A noter que pour l'agglo de Tours, Fil Bleu n'a pas annoncé de suspension de service pour ses lignes scolaires. Elles vont donc circuler. On peut tout de même s'attendre à des perturbations ou des retards.

La vague de froid doit se poursuivre dans le week-end avant un retour de la douceur la semaine prochaine (10° lundi après-midi).