Risque de verglas : des transports scolaires annulés jeudi en Indre-et-Loire

Mais pas dans tout le département.

Ce mercredi matin, la région Centre-Val de Loire avait choisi de supprimer les transports scolaires pour l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret dans le but d’éviter des accidents pour ces trois départements placés en vigilance orange neige et verglas. L’Indre-et-Loire n’était pas concernée par le dispositif car en alerte jaune mais il y a quand même eu de la neige et un accident de car scolaire Rémi à La Ferrière (le véhicule a fait une sortie de route sans gravité. Il transportait 7 enfants mais personne n’a été blessé).

Comme on annonce encore des conditions bien hivernales ce jeudi 11 février, le principe de précaution prévaut.

Ainsi, le Conseil Régional annonce la reconduction d’une suppression des transports scolaires pour l’Eure-et-Loir, le Loiret et une partie du Loir-et-Cher mais aussi des lignes Rémi pour rejoindre écoles, collèges et lycées depuis trois territoires de l’Indre-et-Loire : le Castelrenaudais, le Val d’Amboise et Gâtine-Choisille. Cela veut dire que les véhicules ne prendront pas les élèves le matin et ne les ramèneront pas le soir mais que les établissements scolaires restent ouverts pour les accueillir (par exemple si les parents les emmènent).

Cette décision vaut uniquement pour la journée du jeudi 11 février et sera réévaluée pour la suite en fonction des conditions météo. Les autres lignes scolaires Rémi ne sont pas concernées (par exemple pour le Lochois et le Chinonais), ni les lignes scolaires Fil Bleu.

Les lignes régulières Rémi pour adultes circulent normalement… avec risques de retards vu les conditions.