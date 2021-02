Et revoilà les températures négatives en Indre-et-Loire

Le thermomètre descendra jusqu’à -5°.

C’est une semaine de saison qui se profile en Touraine c’est-à-dire un temps froid et globalement assez sec, après les trombes d’eau de ces derniers jours. Peut-être même qu’on aura quelques flocons… Voici le détail jour par jour comme chaque dimanche sur Info Tours…

Lundi 8 : ça piquera un peu au réveil avec 1° pour Joué-lès-Tours, 0 à Savigné-sur-Lathan comme à Pocé-sur-Cisse. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, probablement plus nuageux au sud du département et ce sera la même chose dans l’après-midi. On ne dépassera pas 5° à Tours, Bléré et Loches.

Mardi 9 : une perturbation pluvieuse arrosera l’ensemble du département dans la soirée. Avant ça, on aura plutôt un temps agréable avec un soleil voilé le matin, alternance de nuages et d’éclaircies l’après-midi. Le thermomètre : autour de 0 au lever du jour à Nazelles-Négron, Monnaie et Hommes… L’après-midi 5° pour Langeais, Luynes et Montrésor.

Mercredi 10 : une journée particulièrement froide avec 0° le matin pour Pont-de-Ruan et 1° à Sainte-Maure-de-Touraine. Le ciel s’annonce très couvert, avec de la pluie ou de la neige, à confirmer. L’après-midi changement radical puisque Météo France envisage un grand soleil et des températures négatives (-1 à Saint-Pierre-des-Corps ainsi qu’à Chinon).

Jeudi 11 : clairement la journée la plus froide de la semaine avec -5 le matin à Montlouis-sur-Loire et Savonnières (oui oui, -5 !). Eclaircies en matinée, ciel gris l’après-midi et températures à peine positives (entre 1 et 2°).

Vendredi 12 : un temps variable avec un peu de soleil et un risque d’averses. Températures autour de 0 le matin, entre 3 et 4° l’après-midi à Cigogné et Avoine.

Et le week-end ? A priori très ensoleillé, et froid. Températures négatives le matin et qui ne dépassent pas 5 l’après-midi.