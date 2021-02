Joué-lès-Tours : grève et perturbations dans 4 écoles ce jeudi

A l'occasion d'une journée d'action nationale.

Ce jeudi dès 10h, un cocktail d’organisations syndicales appelle à défiler au départ de la Place Anatole France de Tours et jusqu’au Champ Girault via la préfecture « pour la préservation et le développement de l'emploi et des services publics, contre la précarité ». Les acteurs du milieu culturel seront présents à leurs côtés.

Ce mouvement sera notamment suivi à Joué-lès-Tours, ayant des conséquences sur les écoles de la ville...

Sont impactées les maternelles Alouette, Morier et Langevin, ainsi que l’élémentaire République-Liberté.



Maternelle Morier : l’école maternelle Morier rouvrira ses portes ce jeudi 4 janvier après une fermeture pour cause de cas de Covid-19, toutefois le service sera perturbé. S’ils en ont la possibilité, les parents sont invités à garder éventuellement leur enfant à la maison.



Maternelles Alouette et Langevin : s’ils en ont la possibilité, les parents sont invités à garder éventuellement leur enfant à la maison.



Pour l'élémentaire République-Liberté, seule la restauration est perturbée. Il est demandé aux parents de fournir à leur enfant un pique-nique (sans possibilité de mise au froid ou réchauffe), la salle de restauration étant ouverte et surveillée.



D'après la mairie, l’ensemble des autres écoles jocondiennes fonctionneront normalement.