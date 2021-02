Indre-et-Loire : le temps va se rafraîchir en fin de semaine

Après plusieurs journées très douces.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur le temps annoncé dans les jours qui suivent en Touraine… Une semaine qui commencera avec des températures pas vraiment de saison et un temps assez agité avant de ressembler un peu plus à l’idée qu’on se fait d’un mois de février.

Lundi 1er : si vous en avez marre de la pluie, vous aurez une bonne raison de râler en ce début de semaine. Météo France annonce un ciel complètement bouché avec pas mal d’eau en matinée comme l’après-midi (retour au sec en fin de journée). Il fera 10° le matin à Parçay-Meslay, Savonnières et Bléré. L’après-midi, jusqu’à 13° à Tours, Loches et Chinon.

Mardi 2 : c’est la chandeleur, donc le jour des crêpes. Et on verra un peu le soleil l’après-midi, entre deux passages nuageux. Quelques pluies possibles le matin et éventuellement des averses en deuxième partie de journée. Le thermomètre atteindra des sommets avec 15 pour Amboise, Luynes et Montbazon dans l’après-midi, 12 à Joué-lès-Tours le matin, pareil à Azay-le-Rideau.

Mercredi 3 : un scénario comparable à celui de la veille… Le matin ciel gris et uniforme, sans autre couleur au-dessus de la tête avec quelques pluies. Le tout devrait s’éclaircir l’après-midi, et un risque d’averses devrait subsister. Maximum 15° à Villandry comme à Château-Renault, c’est fort élevé pour la saison.

Jeudi 4 : un temps bien moins humide même si quelques gouttes sont envisageables dans l’après-midi. Prévoyez plutôt un temps variable avec éclaircies et des températures qui repartiront dans l’autre sens, la pente descendante (maximum 12 à Langes, Esvres et Reugny).

Vendredi 5 : encore 12° l’après-midi, un temps variable avec un peu de soleil et éventuellement quelques pluies.

Et le week-end ? Sûrement sec avec éclaircies samedi comme dimanche mais sans dépasser 6° l’après-midi. Autour de 2 le matin. L’hiver, donc.

Photo : l'Indre en crue en cette fin janvier, par un de nos lecteurs Laurent Clave.