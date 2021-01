Une semaine fréquemment arrosée pour finir janvier en Touraine

Et peut-être 2-3 flocons lundi matin.

Il faut s’attendre à des températures assez fraîches et un ciel régulièrement couvert ces prochains jours. Le mois de janvier s’achève avec un temps assez maussade en Indre-et-Loire. Comme chaque dimanche on fait le point jour par jour sur Info Tours à partir des prévisions de Météo France.

Lundi 25 : il pourrait y avoir quelques flocons de neige le matin. Qu’on s’entende bien : ce ne sera pas dans tout le département et en bien petite quantité. Quelques pluies plutôt pour le Chinonais. Cela veut surtout dire que le thermomètre sera proche de 0° au réveil : 1° pour Port-Boulet et Bourgueil, 2° à Nazelles-Négron et Savonnières. Le temps sera variable avec éclaircies toute la journée. Dans l’après-midi on prévoit 6° à Amboise, Chenonceaux et Villandry.

Mardi 26 : le soleil fera éventuellement quelques apparitions en matinée. Pour le reste de la journée : temps gris mais rien ne tombera des nuages. Au lever du jour 0° pour Saint-Cyr-sur-Loire et Veigné, maximum 7 à Tours, Château-Renault et Beaumont-en-Véron.

Mercredi 27 : après une matinée grise mais sèche, arrivée d’une perturbation pluvieuse dans l’après-midi. Pas forcément beaucoup d’eau mais de quoi remplir un peu plus les rivières et la Loire au lit déjà bien chargé. Il fera beaucoup plus doux que la veille avec 7° dès le matin à Joué-lès-Tours, Monnaie et Chinon. L’après-midi on atteindra les 10° à Loches et à Langeais.

Jeudi 28 : temps pas trop désagréable en journée… Risque d’averses mais des éclaircies. En revanche ça se gâte le soir avec de la pluie plus soutenue. Les températures seront extrêmement douces : 13° à Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Genouph, Chinon et Cigogné.

Vendredi 29 : encore une fois jusqu’à 13° l’après-midi mais sous la pluie.

Et le week-end ? Toujours pluvieux avec de la douceur samedi mais une baisse nette du thermomètre le lendemain.