Les températures vont bien remonter cette semaine en Indre-et-Loire

Avec de la pluie, aussi.

On va repasser au-dessus des normales de saison cette semaine en Touraine. Pas de grosses gelées, aucun risque de neige, pas besoin de gratter le pare-brise. En revanche ne vous attendez pas à de très belles journées, à quelques exceptions près. Voici le point hebdomadaire d’Info Tours sur ce qui vous attend dans le ciel…

Lundi 18 : attention au risque de brouillard matinal puis Météo France annonce un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Au réveil on attend 2° à Azay-le-Rideau mais seulement 1° à Rouziers. Maximum 8° à Château-Renault et à Joué-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi 19 : probablement la plus belle journée de la semaine (ce qui arrangera les manifestants du monde de la culture et de l’agriculture). Le ciel est annoncé comme semi-couvert le matin puis totalement dégagé dans l’après-midi. Donc beau soleil avec 9° à Tours, Auzouer-en-Touraine et Sepmes. Températures minimales autour de 2°.

Mercredi 20 : pour le début des soldes, soleil voilé en matinée, éclaircies en début d’après-midi puis arrivée d’une perturbation donc temps arrosé en fin de journée. Les températures seront de plus en plus douces avec 5° pour Luynes et Bléré le matin, 12 à Tours et à Loches au meilleur de la journée.

Jeudi 21 : pluie toute la journée. Ou presque… En soirée ça devrai se calmer, quelques éclaircies envisageables avant la nuit et le couvre-feu. 10° maximum dans l’après-midi pour Amboise, Saint-Avertin et Richelieu.

Vendredi 22 : des averses le matin et quelques éclaircies. Plus de soleil l’après-midi : des nuages et de la pluie, 9° prévus pour Vouvray et Saint-Genouph.

Et le week-end ? Sûrement bien pluvieux mais toujours doux avec un thermomètre proche des 10° l’après-midi.