Vaccination anti-Covid : un service de transport spécial à Ballan-Miré

Pour les retraités qui ne peuvent pas se déplacer.

Lundi 18 janvier c’est le début de la vaccination anti-Covid pour le grand public en Indre-et-Loire, dans un premier temps uniquement pour les plus de 75 ans et seulement sur rendez-vous. Le département compte 272 communes mais au départ il n’y en aura que 5 qui auront droit à un centre pour les injections : Neuillé-Pont-Pierre, Amboise, Chinon, Tours et Joué (puis Loches à partir du 25).

Alors comment faire pour bénéficier d’une piqûre quand on n’a pas de voiture et qu’on a du mal à se déplacer ? Dès mercredi soir, Stéphanie Riocreux – représentante de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire, élue à Benais – indiquait que des dispositifs communaux de solidarité se mettraient en place pour aider les personnes qui en exprimeraient le besoin. Et c’est ce que fait immédiatement la ville de Ballan-Miré…

Dans un communiqué, la mairie annonce que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pourra transporter certaines personnes jusqu’à leur centre de vaccination, dans l’hypothèse où les lignes Fil Bleu ne seraient pas adaptées (la commune n’est pas aussi bien desservie que d’autres dans l’agglomération). Concrètement, les personnes valides qui ne disposent pas d’autre moyen de transport, devront appeler la Mairie (au 02 47 80 10 00), en indiquant l’heure, la date et le lieu de leur vaccination afin que leur trajet puisse être organisé, en fonction des disponibilités des véhicules mobilisés par la Ville.

Justification du maire, Thierry Chailloux :

« Il ne doit pas y avoir une seule personne, dans notre commune, qui renonce à se faire vacciner faute d’avoir pu disposer d’un moyen pour accéder à un centre de vaccination ».

Par ailleurs, toute personne pourra se rendre à La Parenthèse aux horaires d’ouverture et bénéficier d’un poste informatique et bien sûr, d’un accompagnement par le personnel, du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Et ce pour prendre un rendez-vous sur Internet afin d’avoir un créneau de vaccination. Enfin, au Centre social Jules Verne, il est possible de bénéficier de la permanence « Entre Clics », ouverte tous les mardis de 15h à 18h, avec un accompagnement par un. On peut accéder librement à son espace numérique, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h (sauf mardi après-midi et jeudi matin).