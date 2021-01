Le redoux en Touraine c’est pour mardi (et ça va durer 4 jours)

Le froid reviendra pour le week-end.

Chaque dimanche sur Info Tours on se penche sur les prévisions météo pour les jours à venir… Une semaine qui s’annonce encore assez humide, mais les gros pulls en laine ne seront pas indispensables tous les jours. Voici le détail…

Lundi 11 : attention aux brouillards givrants et donc aux routes glissantes en matinée… Météo France s’attend à pas mal de brumes, en particulier dans le Lochois et la région de Langeais. Le ciel sera bien dégagé après dissipation de ces brouillards, dans l’après-midi prévoyez un temps partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre tombera bas : jusqu’à -3° dans la nuit à Chisseaux, Sorigny et Avoine… 4° à Tours et Loches au meilleur de la journée.

Mardi 12 : changement de temps radical, que ce soit pour la couleur du ciel ou les températures. On annonce l’arrivée d’une perturbation pluvieuse active dès le matin et jusqu’au soir. Les températures minimales seront positives : autour de 2° à Bléré et Saint-Paterne-Racan. Dans la matinée on atteindra 6 à Amboise et Azay-le-Rideau, jusqu’à 9° l’après-midi pour Joué-lès-Tours et Beaumont-en-Véron.

Mercredi 13 : la perturbation de la veille pourrait encore apporter un peu d’eau sur l’est du département. Ensuite place à un ciel de traîne, à priori l’ouest et le sud auront plus de chance de voir des éclaircies que le reste du territoire. Les températures resteront particulièrement douces : 8° en matinée pour Brèches, Saint-Pierre-des-Corps et Tauxigny. Dans l’après-midi 10° à Mettray et Château-Renault.

Jeudi 14 : un temps plus variable que la veille, de nouveau avec de la pluie mais pas en continu. On devrait également avoir des éclaircies. Le thermomètre dépassera les 10° l’après-midi.

Vendredi 14 : averses possibles, sinon alternance de nuages et d’éclaircies. Les températures commenceront à baisser : en moyenne 8 l’après-midi à Bourgueil et Monnaie.

Et le week-end ? Temps sec samedi avec un peu de soleil, possibles averses de pluie ou de neige le lendemain matin, pluie envisageable dans l’après-midi. Le thermomètre sera proche de 0° au réveil – voire un peu en dessous – et il ne dépassera plus 5 l’après-midi.