Pas plus de 4° cette semaine en Indre-et-Loire (et éventuellement de la neige)

Un temps bien hivernal.

Les premiers jours de cette nouvelle année s’annoncent complètement de saison : bien froids voire même neigeux. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les prévisions au quotidien dans le département…

-------------------

Lundi 4 : pluie ou neige… Selon Météo France, les deux sont possibles matin comme après-midi sur l’ensemble du département. Cela dépendra probablement de la température de l’air et du sol à l’instant des précipitations. En tout cas méfiance dans vos déplacements… Le matin il fera 0° à Saint-Antoine-du-Rocher et Vernou-sur-Brenne, pas plus de 3° à Monnaie et Joué-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi 5 : comme la veille on ne risque pas de voir le soleil… Ciel gris annonce du matin au soir mais cette fois-ci le temps va rester sec. Hormis peut-être en toute fin de journée sur le Lochois (pluie ou chutes de neige). Au réveil on attend 1° à Port-Boulet, Langeais et Château-Renault, 1° pour Saint-Avertin. Maximum 4 à Tours et Montrésor.

Mercredi 6 : de nouvelles averses de neige sont envisageables sur le nord du département, la région de Chinon et celles de Loches. Sur le reste du territoire tourangeau ce sera plutôt de la pluie. Toujours un ciel couvert avec 1° le matin pour Richelieu, Bléré et Semblançay… Dans l’après-midi 3° à Chambray-lès-Tours et Sazilly.

Jeudi 7 : retour de quelques éclaircies dans une ambiance bien froide… Peut-être quelques averses de pluie ou quelques flocons de neige. Quelques gelées possibles la nuit, pas plus de 3° l’après-midi.

Vendredi 8 : le matin les températures seront négatives sur l’ensemble du département. Comme la veille on prévoit un temps variable avec des périodes ensoleillées, et possiblement un peu de pluie. Toujours 3° l’après-midi à Amboise comme à Druye et Chinon.

Et le week-end ? Temps calme avec éclaircies et toujours froid, avec un maximum de 3°