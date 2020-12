Humidité et fraîcheur pour terminer 2020... et commencer 2021

Quand même quelques éclaircies.

C’est le dernier point météo dominical d’Info Tours de cette année 2020... et il annonce un temps qui est un peu à l’image de l’année : plus que mitigé. Pas une super ambiance ces prochains jours dans le ciel du département (bon, en même temps c’est l’hiver). Comme chaque semaine, voici le détail de ce qui vous attend jour par jour :

Lundi 28 : en matinée, on nous annonce un temps calme avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Il fera 3° à Cinq-Mars-la-Pile, 4° à Chambray-lès-Tours et Nazelles-Négron. Dans l’après-midi, arrivée d’une perturbation bien pluvieuse avec un thermomètre qui atteindra 8° à Benais, Loches et Cheillé.



Mardi 29 : Météo France envisage un temps variable du matin au soir. On alternera donc les passages nuageux avec des périodes ensoleillées... Et puis un peu de pluie de temps à autre. Pas forcément beaucoup, et pas forcément partout. Les températures resteront stables avec 4° en matinée pour Luynes et Draché, jusqu’à 8 pour Saint-Règle, Richelieu et Mettray.

Mercredi 30 : un temps sec pour l’avant-dernier jour de 2020, souvent nuageux même si des éclaircies sont attendues en matinée. On se réveillera avec 3° à Joué-lès-Tours et Neuillé-Pont-Pierre pour ne pas dépasser 7 à Amboise, Sainte-Maure-de-Touraine et La Riche.



Jeudi 31 : avant le réveillon, ce sera une journée au ciel bien chargé. Le matin temps tout couvert et bien arrosé, quelques éclaircies l’après-midi, et encore un risque d’averses. Le thermomètre ne dépassera pas 6° à Tours et Sorigny.

Vendredi 1er : on reste au lit après la fête car seulement 1° au réveil à Villandry... Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, peut-être quelques gouttes. Maximum 4° l’après-midi à Chenonceaux.



Et le reste du week-end ? Toujours mitigé, un peu humide et parfois lumineux. Maximum 4-5° l’après-midi, autour de 0 le matin.