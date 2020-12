De l’eau jusqu’à Noël et du froid après : le programme météo en Touraine

Voilà l’hiver…

Quel temps pour les derniers jours avant le réveillon en Indre-et-Loire ? Et pour le passage du Père Noël ? Et pour le week-end qui suit ? Vous aurez toutes les réponses en lisant cette page. Comme chaque dimanche, Info Tours vous résume le programme météo des jours à venir en Indre-et-Loire… Cette semaine c’est l’hiver, et ça va se voir !

-----------

Lundi 21 : le ciel sera gris toute la journée, pas de soleil dans le département. On attend pas mal de pluie dans la matinée, ça devrait se calmer l’après-midi ainsi qu’en fin de journée. Les températures s’annoncent particulièrement douces avec 9° le matin pour Parçay-Meslay et Villandry, jusqu’à 15 à Avoine, Sepmes, Loches et Fondettes.

Mardi 22 : le soleil devrait réussir quelques percées au sud de la Loire l’après-midi, en particulier dans le Lochois. En revanche le matin la Touraine sera complètement sous la grisaille avec quelques pluies. Temps sec pour tout le monde dans l’après-midi. On se réveillera avec une douceur exceptionnelle : 12° à La-Ville-aux-Dames, Saint-Etienne-de-Chigny et Chinon… Jusqu’à 16° dans l’après-midi pour Tours, Sorigny et Montrésor.

Mardi 23 : les jours commencent progressivement à rallonger à partir de ce moment de l’année… mais ça ne va pas se voir car le ciel s’annonce bouché une fois de plus. Temps gris avec un peu de pluie du matin au soir. Pas moins de 10° au lever du jour à Semblançay et Tauxigny… 15 à Joué-lès-Tours au meilleur de la journée.

Jeudi 24 : les températures vont commencer à baisser… Le temps va également changer… et s’améliorer. Encore quelques averses mais un ciel variable plus agréable, avec alternance de nuages et d’éclaircies. Jusqu’à 12° attendus à Amboise et Bourgueil.

Vendredi 25 : journée bien agréable pour Noël avec un temps sec, pas mal de soleil entre les nuages… En revanche couvrez-vous pour sortir car il ne fera pas plus de 7° à Ambillou, Druye et Manthelan.

Et le week-end ? Rafraîchissement très net. La journée de samedi s’annonce brumeuse, avec un maximum de 5° et possibles brouillards givrants en matinée. Dimanche ciel gris, temps sec et toujours bien frais. Disons en tout cas avec des températures de saison.