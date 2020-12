De l’humidité et de la douceur cette semaine en Indre-et-Loire

Mais aussi plusieurs jours au sec avec éclaircies.

Les derniers jours de l’automne seront moins froids mais souvent gris en Touraine… Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les prévisions météo des jours à venir dans le département…

Lundi 14 : on a du mal à se débarrasser du plafond gris qui a recouvert notre département une bonne partie du week-end… Les nuages devraient dominer toute la journée, pas vraiment d’espoir d’éclaircies et surtout des pluies éparses, même si elles ne seront pas particulièrement abondantes. On débutera la journée avec 9° pour Semblançay et Montrésor, jusqu’à 12 à Luynes et Notre-Dame-d’Oé.

Mardi 15 : nouvelle étape du déconfinement, plus besoin d’attestation pour sortir entre 6h et 20h… et retour des éclaircies. Quelques averses envisageables en matinée, temps sec et fréquemment ensoleillé l’après-midi. Au réveil, 10° à Saint-Pierre-des-Corps et Azay-le-Rideau, jusqu’à 13 à Savonnières et à Loches.

Mercredi 16 : une matinée avec un ciel voilé, un peu de soleil. Puis l’arrivée d’une perturbation très nuageuse, sans doute légèrement pluvieuse. Les éclaircies auront probablement disparu. Les températures resteront stables avec un maximum de 12 à Tours, Amboise, Bléré et Chinon.

Jeudi 17 : journée calme, sans gouttes et avec éclaircies. 12° annoncés dans l’après-midi à Monnaie et Villandry.

Vendredi 18 : le même scénario que la veille, un temps plutôt agréable avec de belles périodes ensoleillées. 12° à Joué-lès-Tours et Bourgueil.

Et le week-end ? A priori tout pourri : gris et pluvieux. Le thermomètre restera au-dessus de 10° l’après-midi.