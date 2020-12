Cette semaine en Touraine : 3 jours d’éclaircies, 4 jours de déluge

Les perturbations vont s’enchaîner.

Les jours raccourcissent et il pleut beaucoup ces temps-ci en Indre-et-Loire. Ce n’est pas cette semaine qu’il faudra se tourner vers le ciel pour avoir un moral d’acier (le chocolat peut être une bonne alternative, la sale de mâche aux noix et au bleu, aussi. Et même la soupe de butternut si ça vous fait plaisir). Comme chaque dimanche sur Info Tours, on fait le point sur la météo des prochains jours dans le département…

Lundi 7 : le ciel s’annonce particulièrement couvert en matinée avant de s’éclaircir dans l’après-midi. Le soleil devrait faire de sympathiques apparitions. Le temps restera sec toute la journée demeurant assez frais : le matin 3° à Neuillé-le-Lierre, Souvigné-de-Touraine et Ballan-Miré. L’après-midi pas plus de 7° à Tours comme à Loches.

Mardi 8 : à peine 1° le matin à Langeais et Bréhémont de part et d’autre de la Loire… Le temps sera gris à l’est du département, sûrement plus dégagé à l’ouest. Prévoyez des éclaircies régulières et un maximum de 7° pour Saint-Cyr-sur-Loire, Larçay et Manthelan.

Mercredi 9 : dernier jour de temps convenable, c’est-à-dire alternance de nuages et d’éclaircies. 4° le matin pour Vouvray et Villandry, 8 à Joué-lès-Tours et à Chinon dans l’après-midi.

Jeudi 10 : de la pluie le matin, de la pluie l’après-midi et de la pluie le soir. En quantité conséquente. Vous aurez 3° le matin à Mettray, 7 à Monnaie et Saint-Avertin dans l’après-midi. Pas plus à Sainte-Maure et à Sepmes.

Vendredi 11 : pareil que la veille… Pluie. Pluie. Pluie. Mais ce cup-ci jusqu’à 11° pour Fondettes et Sorigny.

Et le week-end ? Pluie. Et environ 10° l’après-midi.