La Touraine prête pour affronter l’hiver (il ne manque plus que la neige)

Découvrez le plan hivernal pour protéger les routes.

Pas encore de températures négatives ces dernières semaines en Indre-et-Loire, à quelques petites exceptions près. Mais bon, ça peut arriver n’importe quand alors autant se préparer… C’est ce que fait le Conseil Départemental qui gère 1 400km de routes de Château-la-Vallière à Preuilly-sur-Claise en passant par Azay-le-Rideau et Cormery. Ce lundi 30 novembre, il inaugure son dispositif de viabilité hivernale valable jusqu’au 1er mars 2021 ce qui signifie une surveillance accrue des routes et de la météo pour garantir de bonnes conditions de circulation au moindre coup de froid.

Concrètement, la collectivité s’engage à avoir des agents disponibles 7 jours sur 7 et 24h/24 pour lancer saleuses ou chasse-neige dès que nécessaire. 200 personnes font partie de ce dispositif d’astreinte.

En détail, le plan hivernal ressemble à ça : chaque semaine, 1 cadre de permanence assure la prise de décision en cas de difficultés ne rentrant plus dans une situation normale, 1 coordonnateur assure l’échange d’informations, 4 patrouilleurs surveillent le réseau et s’occupent du déclenchement des interventions, 28 agents se chargent des interventions de salage et de déneigement si nécessaire.

Le sel est stocké à Saint-Pierre-des-Corps. 2 500 tonnes sont déversées sur les routes chaque hiver (c’est une moyenne).

Au niveau des moyens matériels, la Touraine dispose de 4 véhicules de patrouille, 14 camions de grande capacité avec lame et saleuse, 16 dépôts de sel et saumure répartis sur le territoire. Pour s’informer d’éventuelles perturbations, vous pouvez consulter la carte de viabilité hivernale sur la page d’accueil du site internet www.touraine.fr, actualisée 2 fois par jour (à 7h par les agents volontaires du lundi au dimanche et à 14h).

En moyenne, le coût du service de viabilité hivernale s’élève par an à environ 500 000€ pour les finances publiques.