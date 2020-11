Il va faire bien frais toute la semaine en Indre-et-Loire

Et souvent beau.

Chaque dimanche sur Info Tours on se plonge ensemble dans les cartes météo des jours à venir pour savoir ce qui nous attend dans le ciel du département, et quelles tenues porter pour être en adéquation avec le temps. Pour les prochains jours, mieux vaudra bien se couvrir mais les impers et autres parapluies pourront rester dans les placards…

--------------

Lundi 23 : au petit matin on attend à peine 1° à Céré-la-Ronde, 2 à Bléré, 3 à Château-Renault, 4 à Joué-lès-Tours… Le ciel s’annonce parfaitement dégagé et il le sera toujours dans l’après-midi à l’exception peut-être du nord du département qui verra passer quelques nuages. Le thermomètre atteindra au maximum 13° à Hommes et à Loches, pareil à Chanceaux-sur-Choisille et Saint-Pierre-des-Corps.

Mardi 24 : une fois encore c’est dans la Métropole de Tours que les températures seront les plus élevées au lever du jour avec 5° pour Rochecorbon et Ballan-Miré quand on annonce 3° de moins à Azay-le-Rideau. L’après-midi il fera 12° à Joué-lès-Tours et à Chinon. L’anticyclone sera toujours avec nous mais le ciel s’annonce plus voilé que la veille.

Mercredi 25 : pour la Sainte-Catherine, un ciel plus couvert nous permettra d’avoir des températures un peu plus douces au réveil (9° à Esvres et Amboise) mais du coup elles varieront moins entre le matin et l’après-midi (maximum 15° pour Port-Boulet, Azay-sur-Cher et Chambray-lès-Tours). Les nuages seront toujours là en deuxième partie de journée mais vous pouvez compter sur les éclaircies pour nous apporter un peu de chaleur.

Jeudi 26 : peine 5° à Vouvray et Avoine quand vous sortirez de chez vous pour partir travailler ou faire quelques courses… 14° à Tours l’après-midi. Comme la veille, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux.

Vendredi 27 : le soleil risque d’être assez timide en matinée avant de briller plus largement dans l’après-midi. Comptez maximum 12° à Sorigny et Saint-Cyr-sur-Loire.

Et le week-end ? Un temps assez variable mais encore de belles périodes de soleil. On dépassera les 10° samedi après-midi tandis qu’il fera à peine 8 dimanche. Dans tous les cas, l’écharpe sera nécessaire le matin (3-4° attendus).