[Le saviez-vous ?] Surendettement et problèmes de budget : une asso tourangelle pour vous aider

Elle cherche par ailleurs des bénévoles.

Comment régler une dette ? Quelles démarches entreprendre pour monter un dossier de surendettement ? Ces questions, on galère parfois à y répondre. Mais on peut demander de l’aide en Indre-et-Loire : cette année, le département a vu arriver la première antenne du réseau Crésus en région Centre-Val de Loire. Il s’agit d’une association qui existe depuis près de 30 ans en Alsace et dont l’objectif est d’épauler des personnes en grande difficulté financière à passer cette période difficile.

« Nous avons pour ambition d’aider et d’accompagnement des gens ou des familles en situation précaire » confirme Sandra Pruneau qui fait partie des 15 bénévoles de Crésus Touraine. Dans le lot : des personnalités issues de la banque ou des juristes, par exemple.

« Nos conseils sont complètement anonymes et c’est très important » insiste Sandra Pruneau. L’équipe de Crésus a au préalable bénéficié d’une formation de 4h avec le siège de la structure pour répondre aux premières sollicitations. Elle travaille en relation avec les assistantes sociales qui peuvent lui orienter certaines personnes et compte également nouer des partenariats avec des associations caritatives comme les Restos du Cœur qui pourraient également faire la promotion de ses services auprès de leurs bénéficiaires. Précisons qu’avec le confinement, les rendez-vous se font par téléphone ou par visio. On peut en avoir plusieurs, si nécessaire. En quelques semaines, une vingtaine de demandes ont déjà été honorées en Indre-et-Loire.

Egalement des conseils budget pour les jeunes

L’accompagnement de Crésus est gratuit, l’antenne tourangelle lance donc un appel aux dons pour financer son local dans un espace de coworking du Boulevard Béranger à Tours mais aussi les frais d’essence des bénévoles qui se déplacent parfois directement à domicile dans tout le département.

En plus des aides administratives, Crésus Touraine fournit aussi des aides pour gérer un budget, via un jeu de société lors d’animations de 2h. Elle espère pour voir se rendre prochainement dans les collèges, les lycées ou les centres de formation des apprentis pour donner aux plus jeunes les premières notions qui leur permettront de bien se débrouiller avec l’argent de leurs premières payes. Pour mener à bien ce projet et réussir à accompagner toutes les personnes qui risquent de faire appel à elle dans les prochains mois en raison de l’expansion de la crise économique, la structure recherche des bénévoles.