La grande douceur c’est fini : baisse des températures en Touraine

On n’attend pas plus de 10° en fin de semaine.

Des températures qui flirtent avec les 20° au beau milieu du mois de novembre c’est aussi habituel que l’épidémie qui nous empêche d’en profiter plus d’une heure par jour. Dans les prochains jours en Touraine, les températures vont donc un peu plus ressembler à ce qu’on a normalement à cette période. Voici le détail des prévisions comme chaque dimanche sur Info Tours :

Lundi 16 : la journée s’annonce relativement agréable, avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Peut-être plus d’éclaircies que de périodes dans l’ombre. En tout cas pas d’eau, peu de vent. Au matin on prévoit 10° à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 11 à La Ville-aux-Dames. Jusqu’à 15° à Amboise et Chambray-lès-Tours.

Mardi 17 : on attend encore des nuages pour jouer à cache-cache avec le soleil en début de journée mais ils devraient s’en aller avant le coucher du soleil nous laissant espérer un beau crépuscule. Il fera un peu plus frais que la veille au réveil avec 9° à Mettray et Cormery. Dans l’après-midi 16° à Chinon, La Membrolle-sur-Choisille et Saint-Avertin.

Mercredi 18 : probablement la plus belle journée de la semaine, pas ou peu de nuages. Beau soleil. A peine 5° pour les températures minimales à Bléré et Neuillé-Pont-Pierre. 17° l’après-midi à Tours et Sepmes.

Jeudi 19 : ce coup-ci changement de temps, une météo variable avec risque d’averses. Quand même on gardera des éclaircies le matin comme l’après-midi. Le thermomètre ne dépassera plus 13° à Joué-lès-Tours et dans le Lochois.

Vendredi 20 : on nous annonce une perturbation pluvieuse. 11° maximum dans l’après-midi à Noizay et Avoine.

Et le week-end ? Sec samedi avec 4° le matin, 10 l’après-midi. Pas mal d’éclaircies. Encore un peu de soleil dimanche mais aussi un risque d’averses et toujours un air bien frais.