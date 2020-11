StorieTravaux 15/11/20 – Une lutte contre la jussie au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours

Et les chantiers du moment.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous informe sur les chantiers en cours dans le département. Pour cette semaine du 16 novembre, aucune perturbation annoncée sur les trois autoroutes tourangelles.

-------------

Travaux Rue Edouard Vaillant à Tours : si vous prenez le bus, l’arrêt Docteur Fournier est remplacé par un arrêt provisoire dès ce lundi et jusqu’à mi-décembre. Pour la ligne 11 il est même supprimé, il faudra donc la prendre au Champ Girault ou à Deslandes Rue du Dr Fournier. La circulation restera possible dans la rue.

La Riche : le secteur de la Place Ste Anne sera perturbé dans la journée de mercredi pour la pose des illuminations de Noël. Non loin de là à Tours, on rappelle que le Boulevard Preuilly reste en partie fermé à cause de travaux. Cela fait déjà plusieurs semaines que c’est le cas et le chantier n’est pas terminé.

Sainte-Maure-de-Touraine : Dans le cadre de l'aménagement en 2x3 voies de l'autoroute A10, des écrans acoustiques sont construits. Dans le sens Tours > Poitiers, les écrans seront situés au sud de l'échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine, longeant la rue des Marroniers. Ces travaux nécessitent la fermeture de la rue des Marroniers du 16 novembre au 11 décembre dans les deux sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place via la RD760, la rue de la Bellotière et la RD368. Sur place ils seront indiqués à l'aide de panneaux jaunes.

Joué-lès-Tours : une fois n’est pas coutume, ces travaux n’ont pas d’incidence sur la circulation routière mais sur le paysage. Dès ce lundi, des travaux d’arrachage mécanique de la jussie, plante invasive aquatique, vont être entrepris sur le lac des Bretonnières. Les plantes, arrachées à l’aide d’un bateau dit bateau faucardeur, seront déposées sur la berge avant d’être évacuées vers un site de traitement spécifique. La fin du chantier est programmée le 25 novembre, ça va donc s’étendre sur une dizaine de jours.