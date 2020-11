Cette semaine, des éclaircies régulières en Indre-et-Loire

Et quelques pluies.

Confinement ou pas, sur Info Tours la tradition du dimanche c’est de faire le point sur la météo annoncée pour les jours à venir. En l’occurrence ce coup-ci une semaine pas trop désagréable, avec des températures relativement douces. Voici le détail au quotidien...

-----------

Lundi 9 : le temps va se dégrader au fil des heures. Le matin ce sera alternance de nuages et d’éclaircies, puis alternance de nuages et d’éclaircies + risque d’averses dans l’après-midi, et enfin un ciel tout couvert avec de la pluie en fin de journée. Les températures seront douces avec 11° le matin pour Larçay et Veigné, jusqu’à 18° pour Saint-Pierre-des-Corps, Azay-le-Rideau et Panzoult.

Mardi 10 : la perturbation de la veille cessera de nous arroser mais il en restera les nuages au lever du jour. Ils finiront par laisser passer des rayons de soleil, quelques averses envisageables dans l’après-midi. On attend 11° le matin à Athée-sur-Cher et Berthenay, 16 à Tours et Loches pour l’après-midi.

Mercredi 11 : un jour férié avec un temps plutôt agréable pour une balade dans un périmètre situé à moins d’1km de son domicile. Ciel voilé ou partiellement couvert mais pas mal de soleil, le thermomètre atteindra 15° l’après-midi à Bléré, à Rochecorbon et à Ligueil.

Jeudi 12 : on aura encore une fois des températures au-dessus de la barre des 10° dès le réveil, le ciel sera variable, avec peut-être quelques averses. L’après-midi sûrement un temps gris mais sec. 15° à Saint-Cyr-sur-Loire, 16 attendus à Chinon.

Vendredi 13 : les éclaircies sont attendues dans l’après-midi, averses possibles au nord du département, 16° à Mettray et Château-la-Vallière au meilleur de la journée.

Et le week-end ? Des averses possibles, notamment samedi au nord de la Loire. Quand même des éclaircies pour les deux journées. Les températures maximales continueront de dépasser les 15°.