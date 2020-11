Une belle semaine en Indre-et-Loire (mais un week-end très pluvieux)

Les températures vont se rafraîchir. Puis remonter.

Est-ce que confinement rime avec ensoleillement ? Oui à en croire les prévisions de Météo France pour une majorité de jours cette semaine en Indre-et-Loire. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend pour ces premiers jours de novembre dans le département…

Lundi : la journée va débuter sous les nuages avant l’arrivée de la pluie dans l’après-midi puis le retour d’éclaircies avant la nuit. On aura une fois de plus des températures très douces pour la saison avec 17° dès le matin à Druye et Bléré, jusqu’à 20° à Tours et Port-Boulet.

Mardi : on pourrait encore avoir quelques averses en matinée mais elles seront rares. Surtout, on nous annonce des éclaircies dès le lever du jour et jusqu’au coucher du soleil. Le matin il ne fera que 11° à La-Ville-aux-Dames et Saint-Etienne-de-Chigny, 14 l’après-midi à Joué-lès-Tours et Chinon soit 6° perdus en 24h.

Mercredi : un beau soleil pour tout le département, hormis quelques nuages sur le Nord-Ouest dans l’après-midi. On aura seulement 7° le matin à Monnaie et Sorigny, 13° à Château-Renault et Azay-le-Rideau au meilleur de la journée.

Jeudi : à peine 4° le matin à Langeais, Luynes et Montbazon, 11 à Loches dans l’après-midi. Vous aurez un très beau soleil toute la journée.

Vendredi : de nouveau de la douceur puisque le thermomètre atteindra 16° l’après-midi à Amboise et Bourgueil (6 le matin à Rochecorbon). Soleil garanti du matin au soir.

Et le week-end ? Franchement moche : gris et pluvieux. Mais… de nouveau jusqu’à 18° l’après-midi.