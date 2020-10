On aura moins de pluie cette semaine en Indre-et-Loire

Et des températures encore douces.

A quoi ressemblera votre semaine météo ? On vous répond chaque dimanche sur Info Tours et pour ces derniers jours d’octobre on peut vous dire que le soleil réussira à imposer ses rayons tous les jours même s’il devra régulièrement bataille avec les nuages, à en croire les prévisions de Météo France. Voici le détail jour par jour…

Lundi : vous aurez 9° en matinée à Rochecorbon et Druye, le temps sera sec, avec des éclaircies. Même tendance dans l’après-midi avec éventuellement quelques averses. Un peu de vent mais sans plus. Le thermomètre atteindra 15° l’après-midi à Chinon, Amboise et Neuillé-Pont-Pierre.

Mardi : il faudra profiter des éclaircies annoncées en début de journée car ensuite les nuages masqueront complètement le soleil. La perturbation annoncée amènera de la pluie pour l’après-midi et la soirée. On se réveillera avec 8° à Joué-lès-Tours, Reignac-sur-Indre et La-Croix-en-Touraine. Dans l’après-midi 15° à Tours et 16 pour Chouzé-sur-Loire.

Mercredi : une fois la perturbation partie, place à ce qu’on appelle un ciel de traîné partagé entre nuages et éclaircies. On pourrait de nouveau avoir un peu d’eau dans l’après-midi, mais en quantité limitée. Les températures matinales seront au-dessus des 10° pour atteindre 16 à Amboise et La Riche au meilleur de la journée.

Jeudi : une journée complètement sèche, avec des éclaircies régulières et des températures stables tournant autour de 16° l’après-midi au Louroux comme à Joué-lès-Tours.

Vendredi : de la grisaille le matin (sans pluie), des éclaircies l’après-midi (toujours sans pluie). Les températures vont grimper pour atteindre 18° à Saint-Pierre-des-Corps, Manthelan, et Azay-le-Rideau.

Et le week-end ? Très beau samedi, peut-être même sans nuages si les prévisions se confirment (18° l’après-midi). Dimanche un ciel un peu plus chargé mais encore pas mal de soleil.