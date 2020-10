A Chambray et sur Internet : deux job datings pour trouver du travail en Touraine

Notamment dans les services à la personne.

On l’a vu récemment en relançant notre opération [Article collaboratif pour l’emploi], malgré le contexte sanitaire il y a des offres de travail non pourvues en Indre-et-Loire. Ces jours-ci, deux opportunités supplémentaires voient le jour à destination des personnes qui cherchent un job. A Chambray-lès-Tours, l’agence Adwork’s organise ainsi un job dating lundi 26 octobre pour des entreprises de la commune qui peinent à recruter. Une vingtaine de postes sont disponibles.

Il s’agira d’un événement sur le format job dating (rencontre entre candidats et employeurs). Evidemment, vu le contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire.

Les secteurs concernés sont ceux du BTP, du commerce, de l’industrie et de la logistique. Vous pourrez en savoir plus en vous rendant sur place Salle Yves Renault (Rue Jean Perrin) de 8h à 12h et de 14h à 17h. L’entrée est libre, pensez à venir avec votre CV. Il n’y a pas besoin de s’inscrire au préalable pour participer. A noter qu’une manifestation similaire avait déjà été organisée par la commune chambraisienne il y a quelques mois.

De son côté, Pôle Emploi propose plus de 80 offres dans le domaine des services à la personne, LE secteur qui a traditionnellement le plus de mal à trouver du monde (emplois pénibles et pas toujours bien payés). Les annonces disponibles concernent toute la région Centre-Val de Loire dont – évidemment – la Touraine. Sur ce coup il faut s’inscrire en allant à cette adresse : http://salonenligne.pole-emploi.fr. A noter que l’agence nationale pour l’emploi en France a recensé récemment une hausse du nombre d’offres disponibles.